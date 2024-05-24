Що подивитись у Чернівцях за один день: півонії, річка з Говерли та старовинна архітектура Буковини

Обласний центр на понад 260 тисяч жителів має чим здивувати туристів

На заході України на берегах річки Прут розкинулось невелике місто — Чернівці. Це центр найменшої в Україні області. Перші письмові згадки про місто були ще 1408 року. Свій герб місто отримало після приєднання Буковини до Австрії. З 1784-го — це відкрита міська брама з сімома зубцями, над ними — вісім цеглин у два ряди.

Чернівці передусім відомі об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — резиденцією митрополитів Буковини та Далмації, яку зараз використовує Чернівецький університет. Саме цей об'єкт один з must have при візиті до міста.

Якщо ж ви завітаєте до Чернівців усього на день, відчути вайб цього міста можна завдяки спеціально складеному маршруту від "Телеграфу". У ньому ви не лише побачите найвідоміші пам'ятки і пройдетесь єдиною пішохідною вулицею міста, а й ненадовго завітаєте в область, щоб побачити розкішне поле півоній. Тож стартуємо! Для зручності маршрут прокладений на Google мапі з кольоровими відмітками для кожного об'єкта.

Одна з найвідоміших архітектурних пам'яток Чернівців розташована на перехресті вулиць Головної, яка йде через все місто, та Шолом-Алейхема. Це будинок-корабель. Його побудували в кінці XIX століття. Своє цікаве ім'я будинок отримав недарма — він дійсно схожий на корабель вузьким форштевнем, що врізається в ріг вулиць, а балкон на другому поверсі часто порівнюють з палубою чи капітанським містком.

Будинок-корабель у Чернівцях

Від будинку-корабля варто прогулятися на вулицю Ольги Кобилянської. Це найвідоміша пішохідна частина Чернівців — за місцевими легендами, колись її навіть мили з милом, а людей з брудним взуттям не пускали. Нині ж вулиця Ольги Кобилянської зберігає декілька цікавих зразків архітектури: Собор святого Духа, Німецький народний дім, кав'ярню "Габсбург", де збиралось на філіжанку кави шановне панство. Ця вулиця по праву є туристичним серцем Чернівців: тут працюють заклади з українською, румунською, єврейською кухнею, а також сувенірні магазини.

На вулиці Кобилянської можна зустріти чимало цікавинок

Блукаючи Чернівцями, не можна не завітати до ансамблю резиденції митрополитів Буковини та Далмації. Коли споруджували цю пам'ятку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, будівельники мали за правило — кожну цеглину ретельно вимірювали, а класти в день могли не більше сотні цеглин. Черепиця на даху створює незрівнянний багатоколірний геометричний орнамент, який одночасно нагадує чи то вкриту воском писанку, чи то буковинський рушник. Зауважте, що пройти всередину за паркан можуть або студенти, або учасники екскурсії.

Чернівецький университет, колишня резиденція митрополитів з висоти

На цьому архітектурна частина нашої подорожі завершується — далі краса природи. Однією з окрас Буковини безсумнівно є квіткова локація у селищі Глибока. З 18 травня протягом двох тижнів тут працюватиме поле півоній з понад 100 сортами квітів, вирощених в Україні та привезених з-за кордону. Пік цвітіння припадає на 25 травня — тоді настає ідеальний період для спостереження за розквітом півоній. Поле розділене на ділянки з квітами різного кольору. Також на території є фотозона з сіном та автомобілем, а також різноманітна атрибутика, наприклад — розкішні букети півоній.

Якщо ви на машині, то можна під'їхати прямо до поля, скориставшись навігатором до точки на Google мапі. Якщо ж без авто, то доїхати до поля також можна, просто доведеться трохи пройти. З Автостанції-1 у Чернівцях вирушає маршрутка кожні 30-40 хвилин до селища Глибока. Її вартість 50-60 грн. Вийшовши в селищі, вам потрібно буде пройти до вулиці Першотравнева, 52. Від зупинки транспорту йти приблизно ще 30 хвилин.

Вартість входу: для дорослих 100 грн, для дітей до 5 років відвідування безкоштовне.

Години роботи: поле працює всього два тижні на рік з понеділка по неділю з 9:00 до 19:00. Цьогоріч відкрилось 18 травня.

Фонтан у парку Шевченка в Чернівцях

Повертаючись до Чернівців, не можна оминути і головний парк міста — Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка. Раніше він називався Народний сад. Його історія починається 1830 року, адже цей парк найстаріший у Чернівцях. Зараз в ньому працює парк атракціонів, можна поїсти в кафе, прогулятися алеями та посмакувати морозивом.

Берег річки Прут

Якщо ж ви вже втомилися від метушні міста і хочете повного єднання з природою, можна спуститися до берега Прута, який протікає через Чернівці. Річка бере свій початок з джерела на сході Говерли. Понад 100 років тому, в австрійський і румунський період, Прут був дуже повноводним — на його берегах діяли кілька пляжів, проводили музичні вечори та тенісні матчі. А ще в середині XIX століття з Карпат річкою сплавляли ліс та пиломатеріали. Наразі Прут обмілів так, що в деяких місцях на острови посеред річки можна пройти просто по дну. Береги досить чисті, тож це одне з гарних місць, щоб влаштувати пікнік на природі.

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