Відпочинок із запахом пороху: що відбувається у раніше популярних курортних Затоці та Кароліно-Бугазі

Заміновані пляжі, зачинені магазини і все одно — море приваблює туристів, а власники готелів намагаються відновити бізнес

Пляжний сезон на курортах Чорного моря, зокрема, у Затоці та Кароліно-Бугазі на Одещині офіційно початися не повинен був — тутешні пляжі відвідувати заборонено, частину території заміновано, а десятки будинків і баз відпочинку зруйновано російськими ударами. Заборону на відвідання пляжів скасовувати цього літа не планують — в ОВА готові відкрити тільки приблизно 20 зон для відпочинку біля моря в Одесі та Одеському районі та одну — в Ізмаїльському.

Однак заборона на купання не зупиняє місцевих власників готелів і туристів: бази відпочинку почали роботу й активно рекламуються, а на пляжах українці купаються і засмагають попри мінну небезпеку. Від вибухів мін на узбережжі 2022-2023 років загинули і постраждали щонайменше 10 осіб.

Кореспондентка "Телеграфу" побувала на популярному курорті і дізналась, яка ситуація у сезоні 2024 року.

Під звуки тривоги: чи безпечно біля моря

Частину берега Чорного моря важко назвати безпечною — є постійний ризик підірватися на морській міні. Попри це — на пляжах частини Затоки та Кароліно-Бугаза є відпочивальники з різних куточків України, частина з них — з дітьми. Місцеві розповідають, що цьогоріч приїхали і дачники. Однак навіть не всі місцеві ризикують купатися в морі.

Наповненість пляжів важко порівняти з сезонами до 2022 року — на берегову лінію не набереться і сотні людей. Більшість з них далеко у воду не заходять, а милуються морем без буйків з мілководдя. Нагадаємо, офіційно відвідувати пляжі Затоки та Кароліно-Бугаза заборонено!

Підходи до пляжів частково заміновані. Деякі доріжки обриваються загороджувальними червоними знаками з черепом та кістками та відповідними написами. Вони також є і на іншій прибережній території.

Попереджувальні знаки на шляху до пляжу

Щоденно в Одеській області звучить близько 2-4 повітряних тривог, однак є дні з більшою кількістю. За кількістю вибухів за червень Одещина на 8-му місці по Україні. Випередили її здебільшого області, де тривають активні бойові дії. "Прилетіти" може і безпілотник, і ракета. Через близькість Криму, від тривоги до вибуху минає не так вже й багато часу. Оскільки чимало бази розташовані на неширокій піщаній Будацькій косі, є проблема з глибокими укриттями — на метр в глибину вже проступає вода.

Що пропонують бази відпочинку

Більшість закладів цьогоріч гостей не приймають. Вздовж основних вулиць Затоки — зачинені віконниці, хащі та гавкіт собак на території порожніх готелів. Затоці серйозно дісталось, зокрема коли російські окупанти гатили по підйомному мосту через Дністровсько-Цареградське гирло. Тоді були влучання і по приватних будинках. Чули вибухи тут і потім.

Частина невеликих баз відпочинку відкрилась в Лиманському районі Затоки, що межує з Кароліно-Бугазом. Їхні назви ми не вказуємо з міркувань безпеки.

Загалом сезон в Затоці та Кароліно-Бугазі відкрили кілька десятків приватних помешкань, готелів і баз відпочинку. Вартість ліжко-місця неподалік залізничного вокзалу в Кароліно-Бугазі — від 200 грн, за двомісний номер на першій лінії доведеться викласти від 800 до 1800 грн залежно від умов та інфраструктури бази.

Серед пропозицій — проживання в апартаментах з власною чи спільною кухнею, у готелях з можливістю окремого харчування. За чашку американо віддасте близько 40 гривень, за порцію борщу — 95.

Також є варіанти оренди вілли на узбережжі. Ціна за окремий куточок відпочинку — близько 8 тисяч грн за добу.

На пляжі - поодинокі відпочиваючі, не порівняти з періодом до 2022 року

З огляду на небезпеку купання в морі, чимало баз мають свої басейни. Якщо місце проживання не обладнане басейном — разовий візит у водну зону відпочинку поблизу може коштувати 200-250 грн, проте при тривалому відвідуванні можна домовитися і за нижчу вартість. В деяких місцях вхід за дітей оплачують окремо, від трьох років — повна вартість.

Якщо в червні на базах відпочинку можна було побачити по кілька людей, то ближче до липня їхня кількість зросла. Власники курортних точок розповідають, що кількість гостей традиційно зростає на вихідних.

Деякі невеликі бази відпочинку встановили електрогенератори, що підвищує комфорт перебування, адже відключення тривають по кілька годин поспіль і відбуваються за графіком. Деякі бази не мають запасного варіанту на випадок відключення, тож це потрібно уточнювати.

Південні фрукти і продукти дістати непросто

В Лиманському районі Затоки працює один магазин з невеликим асортиментом. Заклади харчування, магазинчики та ятки з товарами здебільшого закриті. На вивісках — досі ціни літа 2021 року.

Більший вибір товарів — у супермаркеті і на маленькому ринку поруч з ним у Кароліно-Бугазі. Не варто розраховувати на низькі ціни через поганий сезон — помідори коштують 90-100 грн/кг, абрикоси 100 грн/кг, кукурудза 35 грн/шт (ціни на кінець червня). Проте завжди є місце торгу, тож ціну можна збити, особливо якщо купувати місцеві фрукти. Також поруч із супермаркетом зупиняється маршрутка, є аптека, поштомат "Нової пошти" тощо.

Трансфер на море: електричка або маршрутка

Якщо не їхати автомобілем, то дістатися Затоки (східної частини, що до моста) та Кароліно-Бугаза можна як маршруткою, так і електричкою з Одеси. Остання вирушає від головного залізничного вокзалу і коштує 30-40 грн. Кінцева станція — Кароліно-Бугаз, адже залізничний міст через гирло Дністра був розбитий росіянами ще навесні 2022 року. Курсує електричка двічі на день.

Маршрутка №601 коштує 80 грн, вирушає щопівгодини з АС "Старосінна" на однойменній площі неподалік Залізничного вокзалу та від Кароліно-Бугаза. Їде маршрутка близько години. Від кінцевої зупинки електрички чи маршрутки — тільки пішки або на таксі.

Щоб потрапити в частину Затоки, розташовану на захід від моста, потрібно об’їхати Дністровський лиман з півночі. Ця територія залишається під пильним контролем прикордонників. Щоб дістатися Білгорода-Дністровського з Овідіополя і не об’їжджати лиман навколо, потрібно пройти контроль прикордонників і скористатися катером. Інший спосіб — на маршрутці №560 від Одеси до Білгорода-Дністровського. Триває така поїздка дві години і коштує 160 грн. Від Білгорода-Дністровського добратися до Затоки можна на таксі, що коштуватиме близько 500 грн.