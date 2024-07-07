Дорого, важко, з'їдять ведмеді? Правда та міфи про походи в гори

Журналістка "Телеграфу" сходила в одиночний піший похід з наметом та ділиться досвідом

Ніщо так не відволіче від важких та повних тривог днів як маленькі подорожі. І поки аеропорти не працюють, і багатьом важко виїхати за кордон, як ніколи актуальні подорожі в межах України. І є багато варіантів куди поїхати, — на море в Одеську область, на півонії в Чернівецьку область, або ж в Карпати.

І в цій статті ми розповімо вам плюси та мінуси, підводне каміння одиночних походів з наметом. Окремо наголосимо, що автор статті, журналістка "Телеграфу", не є досвідченим туристом, а ділиться своїм досвідом першого одиночного походу Карпатами тривалістю в 5 днів.

Кому краще не ходити самому в гори?

Піші погоди в горах, — дуже втомлюють фізично, а також можуть приносити різні сюрпризи, іноді неприємні. Тож якщо ви фанат відпочинку "All-inclusive" і дуже тривожні, можливо вам краще буде обрати інший варіант відпочинку, наприклад зняти садибу.

Як спланувати маршрут?

Українські Карпати великі, і там можна обрати маршрут на будь-який смак. З озерами, водоспадами, легкими підйомами чи кам'янистими скелями. І також в нашій країні досить багато любителів пішого туризму, і є спеціальні сайти, де прокладені детальні маршрути з описами та відгуками, — зокрема, сайт "В похід Карпатами".

Моєю маленькою мрією було побачити озеро Синевир, тому я подивилася, які маршрути йдуть до нього, після чого проаналізувала карту "Укрзалізниці" та склала такий маршрут, щоб початкова та кінцева точки були в населених пунктах з залізничними вокзалами. Але в Карпатах розвинені й інші види транспорту, тож на автовокзали теж можна розраховувати.

Озеро Синевир, червень 2024

Але враховуйте, що на профільних туристичних сайтах зазвичай пишуть люди з досвідом, і якщо ви вперше збираєтеся в похід і читаєте, що маршрут можна пройти за 1-2 дні, — краще виділіть на день більше. Моя реальна швидкість пересування в горах була 15-20 кілометрів в день, але також завжди є можливість звернути не туди і зробити гак. Також на маршруті можуть бути негода, розмиті стежки або повалені дерева, що теж сповільнить вас.

Що з безпекою?

Кожному, хто збирається з наметом в гори, слід зареєструвати свій похід в обласному управлінні ДСНС, — так, якщо ви загубитеся по маршруту та не пройдете його у встановлений термін, рятувальники вас знайдуть. Сильно не розраховуйте, що ви зможете їх викликати вже після того як загубилися, адже в горах часто просто немає зв'язку. Але навіть коли на телефоні взагалі не було мережі, GPS в мене працював .

Вид з Вишківського Горгану

Часто також туристи непокояться через диких звірів, зокрема ведмедів. Зустріч з ними дійсно теоретично можлива, але як новинар з 10-річним досвідом, — я пригадую всього кілька таких випадків, у той час як кількість туристів в горах дуже велика. Тож маю свою суб'єктивну думку, що ймовірність бути загризеним дикими тваринами в Карпатах десь така сама, як і ймовірність бути збитим машиною у власному дворі. Крім того, на туристичних сайтах можна придбати спеціальні свистки для відлякування хижих звірів, однак я не мала змоги перевірити, наскільки вони ефективні.

Так, за 5 днів сама в горах з тварин я зустріла тільки корів, коней, собак та білок . Менш приємними були зустрічі зі зміями, кліщами та якимись скаженими мухами, укуси яких свербіли ще тиждень.

Що треба з собою взяти?

Перш за все для ночівлі в горах необхідний похідний рюкзак на 40-80 літрів залежно від тривалості походу, намет, спальник, каримат, та маленький каримат для сидіння (так званий "карижоп"). Навіть якщо йдете в похід влітку, візьміть додатково теплий змінний одяг на ніч, бо ночі холодні, а також закритий легкий одяг на день, який захистить вас від укусів комах та сонця. Додатково можна взяти й сонцезахисний крем, бо в сонячні дні в горах шкіра дуже швидко згоряє.

Ці краєвиди - в саме серденько

Багато хто ходить в гори зі спеціальним трекінговим взуттям. Я пішла у звичайних бігових кросівках Under Armour, і хоча в міських умовах вони мені суперкомфортні, через 80 км пішки в горах вони досить сильно натерли мені ноги в трьох місцях. Тож якщо похід легкий та недовгий, звичайне взуття можна взяти, але для тривалих дійсно краще обрати спеціалізовані моделі. Також слід не забути змінне легке взуття, щоб ноги могли подихати та розслабитися під час зупинок.

Вид з гори Чорна Ріпа в Карпатах, літо 2024

Досвідчені туристи радять брати синтетичну білизну та футболки, щоб тканина добре відводила вологу. Також розраховуйте, що під час походів вам може знадобитися вдвічі більше води, ніж зазвичай, — тому треба взяти з собою достатньо рідини або складати маршрут так, щоб по дорозі були джерела або населені пункти, де можна поповнити запаси.

В низинах часто зустрічаються маленькі села

Моєю помилкою було те, що я взяла забагато їжі, бо боялася залишитися десь сама голодною. Але мені взагалі не хотілося багато їсти після насиченого та навантаженого дня, і я не тільки не купляла продукти в дорозі, а й частину запасів привезла додому назад. Для приготування їжі часто беруть з собою спеціальні газові горілки. Я брала спиртові мініпечі, вони маленькі й бюджетні.

Часто туристи беруть з собою трекінгові палки, але я про них заздалегідь не подумала, і на початку походу знайшла собі звичайну палку, з якою пройшла весь маршрут.

Скільки коштує?

Я не хотіла сильно витрачатися, тому придбала дуже бюджетний рюкзак за 700 грн. Намет, каримат та спальник в мене були, але бюджетні їх можна придбати за 2-3 тисячі. Однак все це спорядження краще позичити в когось якісне або взяти напрокат, бо це питання вашого комфорту, — мій дешевий рюкзак не мав додаткових фіксаторів, через що було дуже велике навантаження на шию та плечі.

Квитки в купе Кам'янське-Славське та Воловець-Кам'янське мені обійшлися до 2 тисяч гривень. Дві з п'яти ночей я ночувала в мотелях в населених пунктах по своєму маршруту, — щоб була змога зарядити гаджети, поповнити запаси та помитися. Мотелі обійшлися мені в 1200 грн.

З запасів брала з собою воду, консерви, солодкі батончики, козинаки, крупи, — точну суму не рахувала, але було бюджетно.

Чи страшно самій?

Я багато років хотіла піти в похід горами, але то не було грошей і спорядження, то не було компанії, — тому все відкладала. Але життя йде, і в один момент бажання піти в гори стало сильнішим за страхи. Так, я пішла зовсім сама, без досвіду, до цього погано спала, все думала як можу загубитися або травмуватися.

По недосвідченості я дійсно погано спланувала маршрут, не оцінила реальну важкість та швидкість свого пересування, збилася з графіка, двічі заблукала й зробила гаки, але вже з вечора першого дня зловила кайф і була спокійна. Перед походом боялася також, що погано буду спати сама в глушині в наметі, але від втоми чудово висипалася.

Вид з палатки неподаліку від гори Високий Верх, літо 2024

Коли ти кілька днів не бачиш людей, є тільки ти й гори, — щось змінюється у твоєму сприйнятті світу. Ще не дійшовши до кінця свого маршруту, я вже створила нотатку на телефоні зі списком локацій, які хочу відвідати в наступному поході.

Треба запам'ятати кожному

Українські Карпати унікальні та неповторні, і ми маємо зберегти їх для наступних поколінь, — тому не залишайте сміття і не купайтеся в гірських струмках та озерах, ви порушуєте цим екосистему. Крім того, не кидайте й вологі серветки, вони розкладаються десятки років. А для походів в туалет по-великому слід мати туристичну лопатку, щоб зробити ямку та потім закопати її.

Погода в горах змінюється дуже швидко, і якщо ви бачите, що насувається гроза, — не залишайтеся на висоті, не стійте під деревами або у воді, вимкніть телефон. Краще швидко спуститися в низину, щоб не вдарила блискавка, і не довелося потім спускатися розмитими водою стежками.

Негода застала мене в заповіднику біля озера Синевир

Заздалегідь подивіться, які в районі є отруйні рослини та комахи, і краще не вживайте в їжу гриби та ягоди, якщо точно в них не впевнені. Особливо багато в західних областях України борщівника, що викликає хімічні опіки на шкірі.

Борщівник та кам'янисті підйоми в Карпатах

Пам'ятка, які отруйні рослини та гриби зустрічаються в Карпатах

Нагадуємо, раніше "Телеграф" також розповідав, куди і як українці їздять за кордон під час війни літом 2024 року.