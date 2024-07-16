"Саша" нехай лишиться в минулому: як лагідно називати Олександра українською

Редактор закликає не спотворювати українську мову

Чоловіче ім'я Олександр широко поширене у всьому світі. Воно залишається одним з найпопулярніших чоловічих імен вже протягом багатьох століть. В Україні це ім'я також дуже поширене, але не всі знають, як правильно називати Олександра скорочено на українській мові.

Відповідь дала редактор Ольга Васильєва у своєму Facebook. Вона зазначає, що є багато традиційних українських форм імен, які відрізняються від російських аналогів.

Отже, "Сашко" — це більш типова українська зменшувальна форма від імені Олександр, на відміну від російського "Саша". Ще одна українська зменшувальна форма від Олександр — "Санько". Можна ще казати "Олелько".Це старовинна українська форма імені Олександр. "Лесь" і "Лесик" — це українські зменшувальні форми від імені Олександр або Олексій.

Ці варіанти імен відображають багату українську мовну та культурну традицію. Вони часто використовуються в повсякденному житті, літературі та історичних контекстах.

Важливо відзначити, що вживання цих форм імен може бути способом підкреслення української ідентичності та культурної самобутності, особливо в контексті сучасних подій.

Раніше "Телеграф" розповів, як правильно українською мовою говорити "Володимир" чи "Владімір".