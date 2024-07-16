"Саша" пусть останется в прошлом: как ласково называть Александра на украинском

Редактор призывает не искажать украинский язык

Мужское имя Александр широко распространено во всем мире. Оно остается одним из самых популярных мужских имен уже на протяжении многих веков. В Украине это имя очень распространено, но не все знают, как правильно называть Александра сокращенно на украинском языке.

Ответ дала редактор Ольга Васильева в своем Facebook. Она отмечает, что существует много традиционных украинских форм имен, которые отличаются от российских аналогов.

Итак, "Сашко" — это более типичная украинская уменьшительная форма от имени Александр, в отличие от российского "Саша". Еще одна украинская уменьшительная форма от Александр — "Санько". Можно еще говорить "Олелько". Это старинная украинская форма имени Александр. "Лесь" и "Лесик" — это украинские уменьшительные формы от имени Александр или Алексей.

Эти варианты имен отражают богатую украинскую языковую и культурную традицию. Они часто используются в повседневной жизни, литературе и исторических контекстах.

Важно отметить, что употребление этих форм имен может являться способом подчеркивания украинской идентичности и культурной самобытности, особенно в контексте современных событий.

Ранее "Телеграф" рассказал, как правильно на украинском языке говорить "Володимир" или "Владимир".