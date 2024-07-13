"Містянин", "городянин" чи "міщанин": як правильно назвати мешканця міста українською

Достатньо запам’ятати одне правило

В українській мові іноді при вживанні тих чи інших слів деякі припускаються помилок. Наприклад, мало хто знає, як правильно назвати людину, яка мешкає в місті — "містянин", "городянин" чи "міщанин"

На YouTube-каналі Суспільне Ужгород розповіли, як правильно назвати людину, яка проживає у місті. Щоб вживати ці слова правильно, досить запам’ятати просте правило.

Наголошується, що в сучасній українській літературній мові для позначення великого населеного пункту, промислового, адміністративного, культурного центру вживається слово "місто". При цьому мешканця міста називають "городянин".

"Можливо, це можна пояснити тим, що похідне від "місто" "міщанин" вживаємо з іншим значенням — людина з обмеженими інтересами", — розповідає доцент кафедри української мови УжНУ Вероніка Баней.

Іноді мовці замість "городянин", вживають "житель міста". Проте в українській мові існує лексема, яку треба вживати – це “містянин”. Наприклад, "Містяни" готуються до акції "Чисте довкілля".

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