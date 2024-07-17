Дезертирів не садитимуть, а дозволять повернутися на службу: у новому законі не обійшлося без важливого нюансу

В Міноборони вказали на важливий нюанс, кого саме це стосуватиметься

Військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину або вчинили дезертирство (пішли в СЗЧ — ред.), допустять до служби. Їм не загрожує кримінальна відповідальність за це чи інше покарання.

Про це повідомили у Міноборони України. Парламент підтримав відповідний законопроєкт №11322.

Цей документ пропонує внести зміни до чинного законодавства та звільнити дезертирів від кримінальної відповідальності, а також дозволити їм повернутися до проходження служби. Але лише тих, хто зробив це вперше. Військовослужбовець зможе самостійно звернутися до слідчого чи прокурора, повідомити про бажання продовжити службу та отримати на це схвалення командира.

"Зараз повинні створити систему, яка б вирішила ситуацію з поверненням до строю військовослужбовців. Саме тому чинне законодавство потребує змін. Існує багато випадків, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, бажають повернутися в армію. Ми повинні надати їм таку можливість і створити умови для їх повернення", — зазначила заступник міністра оборони Наталія Калмикова.

При цьому всі соціальні виплати військовослужбовцю продовжать нараховувати після того, як він відновиться на службі.

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