Дезертиров не будут сажать, а разрешат вернуться на службу: в новом законе не обошлось без важного нюанса

В Минобороны отметили важный нюанс, кого именно это будет касаться

Военнослужащих, которые впервые самовольно покинули воинскую часть или совершили дезертирство (ушли в СЗЧ — ред.) допустят к службе. Им не грозит уголовная ответственность за это или другое наказание.

Об этом сообщили в Минобороны Украины. Парламент поддержал соответствующий законопроект №11322.

Этот документ предлагает внести изменения в действующее законодательство и освободить дезертиров от уголовной ответственности, а также разрешить им вернуться к прохождению службы. Но только тех, кто совершил это впервые. Военнослужащий сможет самостоятельно обратиться к следователю или прокурору, сообщить о желании продолжить службу и получить на это одобрение командира.

"Сейчас должны создать систему, которая бы разрешила ситуацию с возвращением в строй военнослужащих. Именно поэтому действующее законодательство нуждается в изменениях. Существует много случаев, когда самовольно покинувшие часть военнослужащие желают вернуться в армию. Мы должны предоставить им такую ​​возможность и создать условия для их возвращения", — отметила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

При этом, все социальные выплаты военнослужащему продолжат начислять после того, как он восстановится на службе.

Также "Телеграф" рассказывал о том, хватает ли в ВСУ людей на сегодняшний день. В Раде дали четкий ответ.