Цей день настав. Що змінюється для військовозобов’язаних із 17 липня

Мобілізація в Україні суттєво посилюється

В Україні з 17 липня набуває чинності ряд змін, пов’язаних з посиленням мобілізації. Завершився дедлайн з оновлення даних у ТЦК, змінюється виїзд за кордон військовозобов’язаних, також ТЦК зможуть надсилати "суперповістки", а порушників чекатимуть величезні штрафи.

"Телеграф" розповідає про головні зміни, які починають діяти від сьогодні. Отже:

Оновлення даних

Згідно із законом про мобілізацію, термін оновлення військово-облікових даних завершився 16 липня. Це варто було зробити через додаток "Резерв +", в ТЦК та СП або у ЦНАПі. Після цієї сакральної дати обов'язок оновити дані нікуди не зникне.

Починаючи із 17 липня ТЦК за допомогою поліції матимуть право на жорсткіші заходи впливу щодо громадян, які не виконують свої обов’язки під час мобілізації. Мова про штрафи, також ТЦК може звернутися до суду про заборону права керування транспортним засобом.

Однак це не відбудеться за один день. Автоматичного притягнення до відповідальності немає.

Повістка поштою

Починаючи з 17 липня ТЦК та СП зможуть надсилати так звані "суперповістки" поштою. У разі створення такої повістки, керівник ТЦК та СП або його відділу має накласти кваліфікований електронний підпис у день її формування.

Повістка, яка надійшла поштою, вважатиметься врученою. Якщо військовозобов’язаний не оновив дані про свою актуальну за минулі 60 днів, це вважатиметься його проблемою.

Штрафи від 17 до 25 тисяч гривень

Одним із заходів впливу є адміністративна відповідальність. Суми штрафу – від 17 000 до 25 000 гривень. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу.

Людину також можуть обмежити у праві керування автівкою та заблокувати банківський рахунок. Це рішення ухвалює лише суд, якщо штраф не буде сплачений вчасно.

Військовозобов'язаних, які вчасно не оновили дані, можуть доставити до ТЦК працівники поліції. Це для забезпечення виконання такими громадянами військового обов’язку.

Певним категоріям жінок теж загрожують штрафи

Оновити дані до 16 липня мали не тільки чоловіки, що перебувають на обліку, а й жінки з медичною або фармацевтичною спеціальністю. Якщо це не буде зроблено, жінки теж отримають штраф.

Постановка на облік не означає мобілізацію. Для жінок-медиків та фармацевтів вона можлива тільки добровільно. Також наразі немає обмежень у виїзді за кордон для жінок після постановки на облік.

Перетин кордону з "військовим квитком"

З 17 липня без військово-облікових документів ("військовий квиток") чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть виїхати з України. Якщо підстави для виїзду є, все одно треба надати документи.

Діятиме будь-який формат: квиток-книжечка або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, документ в "Резерві+" зі згенерованим QR-кодом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після 16 липня військових патрулів на вулицях побільшає. Так само і перевірок документів у чоловіків від територіальних центрів комплектування (ТЦК) теж стане більше, до чого люди мають бути готові.