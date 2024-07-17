Кого із чоловіків можуть мобілізувати у 24 роки: адвокати назвали категорії військовозобов’язаних

Якщо чоловік військовозобов’язаний, він може отримати повістку від ТЦК

В Україні продовжують вести дискусії щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 20 років. Проте, навіть зараз деякі чоловіки молодші 25 років підлягають призову до армії.

Про це розповіла юрист Наталія Гнатік, передає NV. Вона розповіла, у якому разі чоловіка можуть мобілізувати, наприклад, у 24 роки.

Після того, як в Україні скасували статус "обмежено придатний до служби", запровадили два основні — придатний і непридатний до військової служби (згідно з висновком ВЛК). Таким чином, чоловіки зі статусом "непридатний у мирний час, але обмежено придатний у військовий" автоматично стали військовозобов’язаними, тобто придатними до мобілізації. Переважна більшість таких людей — це чоловіки молодші 25 років, їх не повернули до категорії призовників, тому вони мають стати на облік як військовозобов’язані. Це означає, що навіть попри те, що мобілізаційний вік в Україні від 25 років, військовозобов’язаних молодше можуть призвати на службу в період воєнного стану.

Як приклад Наталія Гнатик навела перенесений рак. Це захворювання викреслили зі списку хвороб, з якими не можна мобілізувати до ЗСУ. Тому, якщо чоловік молодший за 25 років переміг рак і отримав статус "непридатного у мирний час та обмежено придатного у військовий", то ТЦК може вручити йому повістку.

На додаток до цього мобілізації підлягають чоловіки до 25 років, які не є студентами або не мають іншого приводу для відстрочки, а також якщо у них немає завершеної базової військової підготовки.

"Теоретично, якщо особа вже є військовозобов’язаною (навіть до 25-ти), проте не пройшла базову загальновійськову підготовку (БЗВП) чи базову військову службу — це є правовою підставою для призову такої особи у період мобілізації, оскільки дія ч. 5 ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не поширюється на таку особу", — сказав адвокат Олександр Камша.

Кого ще можуть мобілізувати до 25 років, розповів "Фокус":

військовозобов’язаних, які пройшли військову кафедру та є офіцерами запасу, але не навчаються на магістратурі;

військовозобов’язані, які раніше відслужили строкову службу (не враховуючи останню демобілізацію строковиків, яких рік не мобілізуватимуть).

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