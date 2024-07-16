Знижувати мобілізаційний вік треба? Чому бізнес в Україні чекає цього як порятунку

У "сірій зоні" зараз опинилася третина українських чоловіків

В Україні обговорюється можливість зниження мобілізаційного віку до 21—50 років із нинішніх 25—60. Така ймовірніть має чимало прихильників, а український бізнес взагалі очікує на зниження мобілізаційного віку як на порятунок. Причина в тому, що ринок праці зараз зазнає справжньої кризи.

Детально про це читайте у статті "Телеграфа": Зниження мобілізаційного віку до 21-50 років. Хто його найбільше хоче і як це вплине на зарплати в Україні

"Людей просто немає. Важко навіть виділити категорію фахівців, яких не вистачає найбільше. Усіх не вистачає – від вантажників до бухгалтерів. Звичайно, з "чоловічими" вакансіями більше проблем. Їх додала й мобілізація. Через неї багато військовозобов’язаних українців просто пішли у тінь: працюють без оформлення або взагалі не працюють — ховаються, щоб не отримати повістку", — розповів "Телеграфу" відомий рекрутер та власник агентства Borsch Сергій Марченко.

За його словами, у "сірій зоні" зараз опинилася третина українських чоловіків. Це дуже вплинуло на легальний ринок праці.

Крім того, багато чоловіків звільняються, щоб "не світитися" у ТЦК, розповів голова концерну "Ярослав" Олександр Барсук. В результаті додалося проблем із пошуком фахівців складу, водіїв, IT-шників, ткачів та інших спеціалістів.

"Якщо раніше на гарячі вакансії, які були у топі на Work.ua, надходило по 50—60 резюме, то на останнє наше оголошення відгукнулося лише дев’ять претендентів. І це на хорошу вакансію із нормальною зарплатою", – описав ситуацію він.

Саме тому й кадровики та роботодавці з ентузіазмом сприйняли ідею про зниження призовного віку. На їхню думку, зміна призовного віку призведе до того, що чоловіки менше ховатимуться від роботи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як настання росіян на Харківщині змінило ринок праці в Україні. Робочих вакансій у регіоні поменшало і він вийшов з топ-5 лідерів ринку праці.