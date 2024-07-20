Не застрелили: у ДПСУ прокоментували інцидент із мертвим українцем біля кордону у Молдові

Наразі причини смерті чоловіка все ще з’ясовуються експертами у Молдові

У мережі поширюють фейк про те, що чоловіка, який незаконно перейшов до Молдови з України, було застрелено українськими прикордонниками. Ця провокація вигідна Росії, але не має нічого спільного із дійсністю.

Про це "Телеграфу" повідомили у Державній прикордонній службі України. Причини смерті незаконного біженця ще з’ясовуються.

Тіло чоловіка було знайдено на території Молдови навпроти ділянки відділу Сокиряни Чернівецького прикордонного загону за кількасот метрів кордону. Його виявив місцевий житель, про що відразу ж повідомив відповідні служби. За інформацією молдовських ЗМІ, це був фермер, який збирав пшеницю і тіло було знайдено якраз у полі за 250-300 метрів від кордону. Труп пролежав, судячи з зовнішніх ознак, кілька днів на сонці.

Представники Держприкордонслужби Молдови негайно повідомили українську сторону, між ними було проведено прикордонно-представницьку зустріч. Під час обговорень було встановлено, що чоловік є громадянином України. Ознак насильницької смерті, зокрема й кульових поранень, як стверджують росЗМІ, на тілі не було виявлено. Представники Республіки Молдова запевнили, що проінформують українську сторону щодо причин смерті громадянина після проведення відповідних експертиз. Але російська пропаганда намагається дискредитувати Україну в очах самих українців та світової спільноти, розповсюджуючи брехню про те, що чоловіка застрелили.

"Ця інформація не відповідає дійсності, провокативна та поширюється з метою дискредитації представників Державної прикордонної служби України та дестабілізації ситуації в нашій країні", — сказали в ДПСУ.

Інформацію про відсутність ознак насильницької смерті підтвердили й у прикордонній поліції Молдови. У відомстві розповіли, що загиблому було 27 років і він не мав документів про законний в'їзд на території Республіки Молдова. Через високу температуру повітря на тілі чоловіка були ознаки гнилля, тобто воно почало розкладатися.

"З попереднього слідства, ознак насильницької смерті або розстрілу у людини не було, як повідомляється в деяких ЗМІ. Для точного визначення причин смерті також надано експертизу судової експертизи. Наразі розслідування у цій справі продовжуються. Прикордонна поліція звертається до представників ЗМІ використовувати лише перевірені джерела та уникати поширення помилкової інформації", — сказано в повідомленні.

Також "Телеграф" розповідав про те, що річку Тиса обнесли парканом, щоб ухилянти не змогли її перепливати. Ця річка є безпосереднім кордоном між Україною та сусідніми країнами.