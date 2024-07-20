Не застрелили: в ГПСУ прокомментировали инцидент с мертвым украинцем у границы в Молдове

На данный момент причины смерти мужчины все еще выясняются экспертами в Молдове

В сети распространяют фейк о том, что мужчина, который незаконно перешел в Молдову из Украины, был застрелен украинскими пограничниками. Эта провокация выгодна России, но не имеет ничего общего с действительностью.

Об этом "Телеграфу" сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Причины смерти незаконного беженца из Украины еще выясняются.

Тело мужчины было найдено на территории Молдовы напротив участка отдела Сокиряны Черновицкого пограничного отряда в нескольких сотнях метров границы. Его обнаружил местный житель, о чем сразу же уведомил соответстсвющие службы. По информации молдовских СМИ, это был фермер, который собирал пшеницу и тело было найдено как раз в поле в 250-300 метрах от границы. Труп пролежал, судя по внешним признакам, несколько дней на солнце.

Представители Госпогранслужбы Молдовы немедленно уведомили украинскую сторону, между ними была проведена погранично-представительная встреча. В ходе обсуждений было установлено, что мужчина является гражданином Украины. Признаков насильственной смерти, в том числе и пулевых ранений, как утверждают росСМИ, на теле не было обнаружено. Представители Республики Молдова заверили, что проинформируют украинскую сторону о причинах смерти гражданина после проведения соответствующих экспертиз. Но российская пропаганда пытается дискредитировать Украину в глазах самих украинцев и мирового сообщества, распространяя ложь о том, что мужчину застрелили.

"Данная информация не соответствует действительности, провокативна и распространяется с целью дискредитации представителей Государственной пограничной службы Украины и дестабилизации ситуации в нашей стране", — сказали в ГПСУ.

Информацию об отсутствиях признаков насильственной смерти подтвердили и в Пограничной полиции Молдовы. В ведомстве рассказали, что погибшему было 27 лет и у него не было документов о законном въезде на территории Республики Молдова. Из-за высокой температуры воздуха на теле мужчины были признаки гнилья, то есть оно начало разлагаться.

"Из предварительного следствия, признаков насильственной смерти или расстрела у человека не было, как сообщается в некоторых СМИ. Для точного определения причин смерти также оказана экспертиза судебной экспертизы. В настоящее время расследования по этому делу продолжаются. Пограничная полиция обращается к представителям СМИ использовать только достоверные источники и избегать распространения ошибочной информации", — сказано в сообщении.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что реку Тиса обнесли забором, чтобы уклонисты не смогли ее переплывать. Эта река является непосредственной границей между Украиной и соседними странами.