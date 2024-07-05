Втеча провалилась: прикордонники спіймали стрибунця-ухилянта, який хотів незаконно потрапити до Польщі (фото)

Його притягнули до адміністративної відповідальності

Поблизу польського кордону чоловік зістрибнув з потяга, щоб нелегально потрапити до Польщі. Внаслідок чого розбив голову та поламав ногу.

Він це зробив за порадою одного анонімного Telegram-каналу. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Травмованого чоловіка врятували прикордонники – зі зламаною ногою та розбитою головою він лежав біля залізничної колії за 2 км від кордону з Польщею.

Чоловік після надання медичної допомоги розповів, що зістрибнув з потяга Київ-Чоп. Щоб незаконно перетнути кордон чоловік запасся туристичним спорядженням – спальником, карематом, трекінговими кросівками, дощовиком та мотузкою.

Натомість "подорож" завершилася в кареті швидкої допомоги, яку йому викликали прикордонники. Також стрибунця-невдаху притягнуто до адмінвідповідальності.

Чоловік хотів незаконно перетнути кордон

Намагався потрапити до Польщі, але потрапив до лікарні

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні випустили мобільну програму під назвою "Тиса". Йдеться про ту саму річку, в якій щоразу знаходять тіла потопельників.У Держприкордонслужбі вже відреагували на програму.