Не Угорщина і не Польща: названі ділянки кордону України, які найбільше "штурмують" ухилянти (карта)

Кількість таких спроб значно збільшилася з початком дії воєнного стану

У ДПСУ назвали ділянки кордону України, які лідирують за кількістю спроб незаконного перетину. В інших місцях таких правопорушень відбувається значно менше.

Так, за даними спікера ДПСУ Андрія Демченка, зараз найбільше спроб незаконного перетину спостерігається на кордоні з Румунією та Молдовою.

"Фактично однакові показники на цих двох напрямках. І вони значно перевершують інші ділянки кордону", — зазначив він.

Демченко додає, що на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Польщею також є спроби незаконного перетину, але їх набагато менше.

"Кількість таких спроб значно збільшилася з початком дії воєнного стану. До 2022 року спроби незаконного перетину кордону робили переважно особи, які намагалися перевезти тютюнові вироби або нелегальні мігранти з третіх країн. Після 24 лютого збільшилася кількість громадян України чоловічої статі, які намагалися виїхати", — додає він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до невизнаного Придністров’я намагалася потрапити група ухилянтів. Правоохоронці виявили близько 47 військовозобов’язаних чоловіків та організаторів незаконної схеми при спробі проїхати до лісосмуги поблизу кордону.