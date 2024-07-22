Окуляри службі не завада? З яким зором зараз не мобілізують до армії

Деяких громадян із поганим зором можуть направити у частини забезпечення

В Україні продовжується дія загальної мобілізації, у зв’язку з якою військовозобов’язаних призивають до армії. Проте існують категорії осіб, непридатних до несення служби, зокрема у зв’язку з поганим зором.

"Телеграф" розповідає про те, з якою гостротою зору не мобілізують або мобілізують лише в частині забезпечення. Так, згідно із законом, зараз непридатними до проходження служби вважаються громадяни, які мають зір нижче 0,1 або сліпоту.

Також не беруть в армію з короткозорістю чи далекозорістю ока в одному з меридіанів більше 12,0 діоптрій або астигматизмом будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 діоптрій.

При цьому, придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони вважаються особи з гостротою зору обох очей з корекцією до 0,5 або гострою зору одного ока з корекцією вище 0,5 при гостроті зору другого ока з корекцією до 0,2.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть розраховувати на відстрочку чоловіка, у яких ампутовані пальці.