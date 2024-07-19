Премії, бронь від мобілізації та кар’єрне зростання: в Україні водіям готові платити до 40 тисяч, але є нюанс

Працювати треба у Києві

В Україні пропонується чимало вакансій із можливістю бронювання від мобілізації, більшість із них також передбачають високу зарплату. Так, у Києві шукають водія, але лише із власним автомобілем.

Відповідна вакансія на "Новій пошті" розміщена на популярному сайті пошуку роботи та співробітників. Претендент на неї повинен мати особисте авто — універсал, седан, пікап, або мінівен. За потреби компанія бронює від мобілізації.

Зароблятиме співробітник від 25-40 тисяч гривень, окремо йому оплачуватимуть паливо. Також виплачуються премії, є можливість кар’єрного зростання.

До його обов’язків входитиме доставка/забір посилок поштами, оформлення супровідних документів. Також він вестиме маршрутні листи, відзначаючи маршрути проходження, пройдений кілометраж, витрату палива.

Від претендента вимагається:

водійське посвідчення;

наявність авто від 2000 року;

стаж водіння автомобіля та професійні навички водіння;

добре знання доріг Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав ще про одну вакансію з бронюванням для водіїв. Зарплату пропонують від 35 000 до 65 000 грн.