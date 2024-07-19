Премії, бронь від мобілізації та кар’єрне зростання: в Україні водіям готові платити до 40 тисяч, але є нюанс
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Працювати треба у Києві
В Україні пропонується чимало вакансій із можливістю бронювання від мобілізації, більшість із них також передбачають високу зарплату. Так, у Києві шукають водія, але лише із власним автомобілем.
Відповідна вакансія на "Новій пошті" розміщена на популярному сайті пошуку роботи та співробітників. Претендент на неї повинен мати особисте авто — універсал, седан, пікап, або мінівен. За потреби компанія бронює від мобілізації.
Зароблятиме співробітник від 25-40 тисяч гривень, окремо йому оплачуватимуть паливо. Також виплачуються премії, є можливість кар’єрного зростання.
До його обов’язків входитиме доставка/забір посилок поштами, оформлення супровідних документів. Також він вестиме маршрутні листи, відзначаючи маршрути проходження, пройдений кілометраж, витрату палива.
Від претендента вимагається:
- водійське посвідчення;
- наявність авто від 2000 року;
- стаж водіння автомобіля та професійні навички водіння;
- добре знання доріг Києва.
Раніше "Телеграф" розповідав ще про одну вакансію з бронюванням для водіїв. Зарплату пропонують від 35 000 до 65 000 грн.