Мобілізація по-новому: з якими хворобами очей не візьмуть на службу (повний список)

Є безліч недоліків зору, з якими громадян не мобілізують

У новому законі про мобілізацію визначено перелік хвороб очей, із якими не можуть призвати на службу. Вони поділені на дев’ять основних категорій.

Про це "Телеграф" детально пише у своєму матеріалі: "Точно не мобілізують і не відправлять на фронт: з якими хворобами військовозобов’язаний не придатний до служби (список)".

Придатність громадянина визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медичного огляду. Людину з тяжкими захворюваннями визнають непридатною до служби та виключать із військового обліку.

Люди з такими хворобами очей вважаються непридатними до військової служби:

хвороби склоподібного тіла та очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів;

відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

всі форми глаукоми у розвиненій та наступних стадіях на обох очах;

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоти;

виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій на обох очах;

виражені хвороби склери, рогівки: рубці та помутніння райдужної оболонки, циліарного тіла, всі види катаракти кристалика, судинної оболонки; з прогресуючим зниженням зорових функцій чи частими загостреннями обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 нижче.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якими хворобами ротової порожнини в Україні не закликають на службу. З деякими діагнозами людину повністю виключають із військового обліку, а ще з частиною — відправляють на лікування.