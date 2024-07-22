Очки службе не помеха? С каким зрением сейчас не мобилизуют в армию

Некоторых граждан с плохим зрением могут отправить в части обеспечения

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, в связи с которой военнообязанных призывают в армию. Однако существуют категории лиц, непригодных к несению службы, в частности в связи с плохим зрением.

"Телеграф" рассказывает о том, с какой остротой зрения не мобилизуют или мобилизуют только в части обеспечения. Так, согласно закону, в настоящий момент непригодными к прохождению службы считаются граждане, имеющие зрение ниже 0,1 или слепоту.

Также не берут в армию с близорукостью или дальнозоркостью глаза в одном из меридианов более 12,0 диоптрий или или астигматизмом любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 диоптрий.

При этом, пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны считаются лица с остротой зрения обоих глаз с коррекцией до 0,5, или остротой зрения одного глаза с коррекцией выше 0,5 при остроте зрения второго глаза с коррекцией до 0,2.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли рассчитывать на отсрочку мужчины, у которых ампутированы пальцы.