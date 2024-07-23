Є лише один варіант: як правильно українською звертатися до сина Назара

Чинному правопису відповідає лише один варіантів

В українській мові ім'я по батькові утворюється за допомогою різних суфіксів — -ович, -ич чи -іч. Це може заплутати і, як наслідок, виникають помилки.

Далеко не всі знають, як правильно утворюються патроніми (інша назва по-батькові — ред.). "Телеграф" вирішив розповісти читачам, як слід правильно українською звертатися до сина Назара.

В Україні за даними порталу "Рідні" проживає 14426 чоловіків з іменем Назар. Менш поширеною є друга форма імені Назарій. З таким ім’ям у країні проживає 8467 чоловіків.

Саме форма Назарій часто використовується для подвійного імені. В Україні такі більш поширені серед жінок, але є й винятки.

Як правильно: Назарович, Назарійович чи Назарич

"Назарич" — неправильний варіант, оскільки суфікс -ич зазвичай не використовується для утворення по батькові від імен, що закінчуються на приголосний.

"Назарійович" — також неправильний варіант. Ім'я Назар не має форми "Назарій", тому додавання -ій- перед суфіксом -ович є помилковим.

"Назарович" — правильний варіант, який утворюється додаванням суфікса -ович безпосередньо до основи імені Назар.

Отже, правильне написання по батькові від імені Назар — Назарович. Відповідно, для жіночої форми буде правильним "Назарівна".

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською буде звучати ім'я по батькові від Тимофія.