Есть только один вариант: как правильно по-украински обращаться к сыну Назара

Действующему правописанию соответствует только один вариант

В украинском языке отчество образуется с помощью различных суффиксов — -ович, -ич или -ич. Это может запутать и, как следствие, возникают ошибки.

Далеко не все знают, как правильно образуются патронимы (другое название отчество — ред.). "Телеграф" решил рассказать читателям, как следует правильно по-украински обращаться к сыну Назара.

В Украине по данным портала "Рідні" проживает 14 426 мужчин с именем Назар. Менее распространена вторая форма имени Назарий. С таким именем в стране проживает 8467 человек.

Именно форма Назарий часто используется для двойного имени. В Украине такие распространены среди женщин, но есть и исключения.

Как правильно: Назарович, Назарьевич или Назарич

"Назарич" — неправильный вариант, поскольку суффикс -ич обычно не используется для образования отчества от имен, заканчивающихся на согласный.

"Назарійович" — тоже неправильный вариант. Имя Назар не имеет формы "Назарий", поэтому добавление -й- перед суффиксом -ович является ошибочным.

"Назарович" — правильный вариант, образующийся добавлением суффикса -ович непосредственно к основанию имени Назар.

Итак, правильное написание отчества от имени Назар — "Назарович". Соответственно, для женской формы будет правильным "Назарівна".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском будет звучать отчество от Тимофея.