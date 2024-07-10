"А я не Лєна": як правильно казати це імʼя українською, щоб не зганьбитись
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В наш час важливо знати і розуміти всі правила в українському правописі
Більшість людей після 2022 року почали переходити на рідну мову, але все одно припускають помилки в розмові та письмі. Стосується це й імен. Часто в українській мові використовують російські зменшені форми жіночих імен, наприклад, Таня, Ліза, Лєна, Свєта.
"Телеграф", посилаючись на редакторку Ольгу Васильєву розповість, чи можливо українізувати ці імена.
"Почнімо з Тетяни. Оскільки це імʼя походить від грецького Татіана, можна як виняток залишити скорочення за цією повною формою: Таня, Тата", — розповідає редакторка.
Вона каже, що ім'я Єлизавета можливо скоротити як Люзя, так і Вета. Можна Єля, можна Лизя (цю форму зафіксовано на Слобожанщині).
З Оленою радакторка радить використовувати зменшену форму Лена. Незвично, але правильно. Те саме й з Лєрою: Лера.
Найскладніше, за словами Васильєвої, зі Свєтою. Проте Світлана може бути Світка, Лана, Ланка.
Редакторка нагадує, що скорочені форми можуть бути спільними для кількох імен:
Тася — це і Тетяна, і Таїсія;
Лана — це і Світлана, і Мілана;
Льоля — це і Олена, і Ольга;
Люся — це і Людмила, і Олюся, і Валюся (а на Гуцульщині Ольга взагалі Люна);
Леся — це і Олександра, і Лариса, і Ольга, і Олена, і Олеся;
Лесь / Лесик — це і Олександр (Сашко), і Олексій (Олешко), і Леонід (Ленько), і Олег (Олько), і власне Олесь.
Раніше "Телеграф" писав, як правильно українською відмінювати по батькові в жіночому роді чоловіче імʼя "Тимофій".