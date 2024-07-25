Свідки вбивства Фаріон розповіли, чи схожий убивця на хлопця, затриманого в Дніпрі

Кореспондентка "Телеграфу" побувала на місці злочину, та поспілкувалась з сусідами екснардепки

Смертельний постріл здійснив юнак. Місцеві мешканці розповіли, що його декілька тижнів часто помічали у цьому дворі. 25 липня поліція відзвітувала — імовірний підозрюваний затриманий. Ним виявився 18-річний юнак з Дніпра.

На місце вбивства, на вулицю Масарика у Львові відправилася кореспондентка "Телеграфу".

"Той хлопець був дуже худорлявий"

Місцеві, які два тижні підряд бачили дивного хлопця, дивлячись на фотографію того молодика, що був затриманий поліцією, на питання чи схожі вони, однозначної відповіді дати не можуть. Причина — зовнішність та одяг юнака, адже на ньому були панама та великі окуляри.

Напроти цього під'їзду вбили Ірину Фаріон

Меморіал на місці вбивства

Мешканка будинку пані Віра розповіла, що видно було тільки підборіддя молодика. Каже, із затриманим у нього є спільна риса: "У нього на підборідді видно прищики такі невеликі, як вікові. У того що ми бачили у дворі, вони теж були, і у цього на фотографії є. Але чи це точно він, я сказати не можу. Поліція має з'ясувати, має бути якась технологія для порівняння. Було видно тільки частину обличчя. Той хлопець був дуже худорлявий, а по цьому по фотографії незрозуміло наскільки він худий, так сфотографований наче шия грубіша".

"Я побачила тільки щось схоже на полум'я і почула звук"

Місцеві мешканці згадують той день майже по хвилинах. Буквально за кілька метрів від місця вбивства Ірини Фаріон знаходяться лави, де відпочивають місцеві мешканки. За їхніми словами, все відбулося дуже швидко, а юнака вони детально не розгледіли — вік став на заваді.

Пані Стефа пригадала, що прямо перед вбивством на цьому ж місці бавилися діти: "Ми одразу не зрозуміли, що сталося, подумали, що це забилась якась дівчинка, бо вона була дуже худенька. Я побачила тільки щось схоже на полум'я і почула звук. Не одразу зрозуміло, що це — постріл чи якийсь звук від машини".

Лави напроти місця вбивства Фаріон Меморіал на місці вбивства Місцеві несуть квіти

До місця гибелі Фаріон постійно проходять люди — її студенти, знайомі з Львівської політехніки і місцеві мешканці. Жінки з сусідніх дворів розповіли, що трагедії очевидицями не стали і особисто пані Ірину не знала, проте завдяки своїй позиції вона була серед тих, про кого знають всі.

Пані Світлана живе в тому ж дворі. Вона вважає, що причиною вбивства Ірини Фаріон стала її позиція щодо української мови: "Вона захищала українську мову, вона вчила, вона з дітьми та студентами у дворі зупинялася, говорила з ними. Вона була патріоткою".

Фото Ірини Фаріон Місцеві несуть квіти та лампади Місце вбивства в квітах Вшанування пам'яті Ірини Фаріон

Над вбивством Ірини Фаріон працювали сотні фахівців, розповіли в поліції. Вони опитували свідків, вивчали записи камер відеоспостереження. Так вони вичислили ймовірного підозрюваного. З'ясувалося, що панаму він придбав ще в травні, тож до нападу міг готуватися не один тиждень. У МВС вважають, що стрілець може бути лише виконавцем. Проте рідні та знайомі у причетність хлопця не вірять, вважають його патріотом. Юнаку лише 18 років, він грав у футбол. Його батько військовий, а юнак жив з мамою.

Фото Ірини Фаріон на букетах Вона загинула за мову - вважають місцеві До місця вбивства приходять вшанувати пам'ять

Раніше "Телеграф" розповідав, що OSINT- аналітики з'ясували — молодий чоловік був підписаний на різні ультраправі пабліки, а також згадував про російське неонацистське угрупування. Саме воно взяло відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. Мовознавиця та екснардепка Ірина Фаріон була вбита 19 липня пострілом у скроню. Жінка 40 хвилин боролася за життя, однак лікарям не вдалося її врятувати.