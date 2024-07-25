Готували замах на Соловйова та палили військкомати: що відомо про NS/WP, яка може стояти за вбивством Фаріон

Угруповання "славилося" своєю нелюдською жорстокістю, яку вона також любила фіксувати на відео та публікувати в мережі

Російська неонацистська організація NS/WP (National-Socialism/White Power), яка взяла на себе відповідальність за вбивство екснардепа Ірини Фаріон, причетна також до підпалу багатьох військкоматів у Росії з початку повномасштабної війни, а також можливої підготовки до замаху на топпропагандиста Володимира Соловйова. У країні-агресорі угруповання з 2021 року офіційно вважають терористичною.

"Телеграф" зібрав інформацію про NS/WP і розповідає, що про неї відомо та які гучні справи будують за організацією. Багатьох членів угруповання за час його існування вже заарештували та судили за жорстокі злочини.

National-Socialism/White Power (NS/WP, NS/WP Crew, також відома як Sparrows Crew) — це російське неонацистське угруповання, яке виникло в середині 00-х років на однойменному інтернет-форумі. Потім 2020 року вона знову відродилася, але вже в Telegram-каналі. У 2021 році Верховний суд Росії визнав цей рух терористичним.

Історія створення

2004 року на просторах інтернету з’явився сайт ns-wp.org, створений як неонацистський форум. Спочатку це був звичайний сайт, але вже незабаром на ньому почали з’являтися відео зі побиттям людей неслов’янської зовнішності. Напади відрізнялися особливою жорстокістю.

У хід йшла не лише холодна зброя, а й вогнепальна, а також газові балончики тощо. На сайті можна було також зустріти рецепти приготування вибухових речовин, отрут, способи самостійно зробити вогнепальну зброю.

На цьому форумі здебільшого спілкувалися НС-скінхеди, монархісти та православні активісти. Однак іноді між ними відбувалися скандали, що переходили з інтернету у реальне життя. Так, один неоязичник, який перебував у конфлікті з православним, уночі підпалив православну церкву.

У 2005—2007 роках з’являються перші "осередки" NS/WP у Москві та Санкт-Петербурзі. Більшість їхньої складової була неповнолітньою молоддю, що познайомилася на вищевказаному сайті.

У 2006 році з’явився перший із найвідоміших символів даного угруповання — кастет у лавровому вінку, що означає "перехід до більш радикальних дій". З того часу напади стали ще жорстокішими. Найчастіше вони призводили до вбивств.

Усі свої злочини учасники групи фіксували на відео та фотозйомку та викладали на сайт. Через часті хакерські атаки та інші фактори наприкінці 2007 і на початку 2008 року сайт припинив свою роботу. На місці старого з’явилося два нові сайти ns-wp.cc та ns-wp.us. При цьому ns-wp.us існував недовго. На думку багатьох учасників руху на той час, цей сайт був проектом міліції з метою "вилову найзатятіших акціонерів", тому основним сайтом руху став ns-wp.cc.

На сайт одразу потрапили і старі адміністратори, тому ідея руху залишилася незмінною: ненависть до християнства, антифашистів, іммігрантів, бездомних та інших осіб, які ведуть асоціальний спосіб життя.

Головним адміном сайті у 2008 році стала людина, відома як NecroSS88. Він став просувати не просто жорстокі, а людиноненависницькі ідеї. Однією з основних цілей руху NS/WP він бачив "очищення суспільства від біомусора", "біомусором" відвідувачі сайту називали бездомних, алкоголіків, наркоманів, повій, приїжджих і т.д.

Незабаром була придумана інша назва цим людям — "рузге". Таким чином члени угруповання "відокремлювали себе від росіян, яких вони вважали "овочами, які думають лише про свою грядку".

NecroSS88 вважав, що вбивати "біомусор", "овочів" і "рузге" престижно. Крім цього, NS/WP проголосило своїми супротивниками не лише МВС, а й ФСБ, Прокуратуру та Уряд Росії, називаючи тих "окупаційною владою".

Героями руху були проголошені неонацистські вбивці та терористи Дмитро Боровиков та Микола Корольов, а також серійний вбивця Олександр Пічушкін. Головними гаслами NS/WP стали: "Вбивати це весело!", "Роби як ми! Роби краще за нас!", "Живи, щоб вбивати! Вбивай, щоб жити!".

Гучні злочини NS/WP Crew

У 2014 році в Санкт-Петербурзі у справі National-Socialism/White Power "Невоград" проходили 11 осіб, яких підозрювали у чотирьох замахах на вбивство на ґрунті національної ненависті. Вони були засуджені до позбавлення волі на строк від трьох до 24 років.

У 2018 році в Санкт-Петербурзі ухвалили вирок 19 учасникам націоналістичного угруповання, звинуваченим у 36 злочинах. Серед них: заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вбивства, пограбування, екстремізм. Ватажок банди отримав 16 років колонії суворого режиму. Він зізнався у вбивстві громадянина Узбекистану. Одинадцять людей отримали терміни від чотирьох до дев’яти років. Інші було звільнено від покарання через закінчення строку давності, або отримали умовні строки.

Іншим відомим "комірком" NS/WP, що виник у 2007 році, були "Білі вовки", вони ж "NS/WP Москва". Стали відомі завдяки викладеному на сайт відеоролику "Що міцніше? Череп "хача" чи поліно?".

20 квітня 2007 року вони забили на смерть узбека-тракториста Худойкулу Чорієва, а за кілька днів виклали на сайт вищезгадане відео із вбивством. Далі було скоєно ще десять вбивств осіб неслов’янської зовнішності.

Передбачуваним лідером "осередку" був Олексій Джавахішвілі, але сам він заперечує провину. Членів угруповання було заарештовано у період зими 2008—2009 років. 5 членів "Білих вовків" було засуджено до строків від 6,5 до 23 років ув’язнення, а трьох визнано невинними.

"Вночі ми вбивали, а вранці в новинах дивилися — кого ми там убили?" — говорили вони.

Замах на Соловйова

У квітні 2022 року ФСБ оголосила про арешт групи неонацистів, які готували вбивство російського пропагандиста та журналіста Володимира Соловйова. ФСБ стверджує, що вбивство було підготовлене нібито на замовлення Служби безпеки України. При цьому саме угруповання NS/WP відкидає будь-який зв’язок з урядом України.

У ФСБ повідомляли, що під час обшуків у підозрюваних було знайдено та вилучено: саморобний вибуховий пристрій, запальні гранати, такі як коктейль Молотова, пістолети, обріз мисливської рушниці, граната, патрони, наркотики та підроблені українські паспорти, націоналістична література та атрибути.

Серед затриманих був один із лідерів NS/WP Андрій Пронський, який у 2013 році від імені NS/WP скоїв вбивство єврея, за що був відправлений на примусове лікування.

Фото: Медуза

Російський диктатор Володимир Путін оголосив, що ФСБ запобігла спробі вбивства неназваного російського журналіста.

У червні 2022 року у справі про вбивство Соловйова було заарештовано шостого фігуранта.

Вбивство Ірини Фаріон

Організація National-Socialism/White Power взяла на себе відповідальність за вбивство ексдепутата Верховної Ради Ірини Фаріон.

Згідно з повідомленнями українського телеканалу "Прямий", злочинне угруповання опублікувало відео, на якому, як стверджують самі неонацисти, було знято момент вбивства Фаріон.

Замах на ексдепутата Верховної Ради стався увечері 19 липня у Львові, що на вулиці Масарика. Ірині Фаріон вистрілили у скроню. За кілька годин після нападу жінка померла в реанімації.

Як повідомляє "Суспільне", посилаючись на інформацію, отриману від Поліції Львівської області, правоохоронці зараз перевіряють дані про можливу причетність угруповання до вбивства.

"Вчора (24 липня, — ред.) під час моніторингу соцмереж ми виявили цю інформацію. Зараз вивчаємо на предмет, чи буде вона корисна слідству", — каже Світлана Добровольська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 липня у Львові на вулиці Масарика вистрілили в Ірину Фаріон. У Львові та області оголошено спеціальну операцію поліції з перехоплення стрільця, що стріляв у Фаріон. На місці було багато поліції та величезна калюжа крові. Стріляли близько 19:30. О 21:00 Лікарі лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова підтвердили, що Фаріон зараз у реанімації, її стан тяжкий. Незабаром вона померла.