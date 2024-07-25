Затримано підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, деталі

Нині тривають всі необхідні слідчі дії та експертизи

Підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали у Дніпрі. Операцію із затриманням реалізували фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Допис зробив у своєму каналі в Telegram.

"Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб", — написав президент.

Він додав, що вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди.

За словами очільника держави, затриманий — 18-річний хлопець. Нині тривають всі необхідні слідчі дії та експертизи. "Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі", — насамкінець написав Зеленський.

До слова, правоохоронці оголосили у розшук можливого вбивцю екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон у неділю, 21 липня. Зазначалося, що поліція розшукує худорлявого чоловіка віком близько 20 років і зростом 170-180 сантиметрів.

У момент скоєння злочину він був одягнений у темні спортивні штани, червону футболку поверх чорної кофти. На голові він носив широку панаму, а на ногах білі шкарпетки та червоно-чорні кросівки з білою підошвою.

У неділю, 22 липня, у Львові проходило прощання з відомою філологинею, мовознавицею та колишньою нардепкою Іриною Фаріон. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов був присутнім на церемонії прощання. Сотні людей прийшли до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла у центрі Львова.