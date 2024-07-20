Тижні стеження, постріл у голову, можливий "російський слід". Все, що відомо про вбивство Фаріон

Вона відома багатьма скандальними заявами.

У п’ятницю, 19 липня, близько 19.30 у Львові на вулиці Масарика підстрелили відомого мовознавця Ірину Фаріон. О 20:00 її було госпіталізовано до лікарні святого Пантелеймона першого медоб’єднання Львова.

У Львові та області відразу ж оголосили спеціальну операцію поліцію з перехоплення стрільця, який стріляв в Ірину Фаріон. Лікарі боролися за життя жінки кілька годин, проте її стан був надто важким. Її біологічна смерть настала о 23:20.

Вже розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство громадського діяча, колишнього народного депутата України VII скликання (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Слідство розглядає кілька версій причин убивства відомої української філологіни Ірини Фаріон. Основні — це особиста ворожість, суспільно-політична діяльність та замовний характер убивства. Також у МВС не виключають у вбивстві і "російський слід".

Як було скоєно замах

Стріляли в Ірину Фаріон 19 липня близько 19:30 у скроню. Кіллер чекав на Ірину Фаріон біля виходу з дому. Він був у рукавичках, а сама зброя була без глушника. Після події на місці події була поліція і була величезна калюжа крові. Сама постраждала була госпіталізована до лікарні зі наскрізним пораненням голови.

Кого підозрюють

За попередніми даними стрільцем був хлопець, який невідомий кілька тижнів сидів до вечора під будинком мовознавця, ніби вартував її. Кіллер використовував під час замаху пістолет Макарова.

Реакція українців

На те, що сталося, вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні у встановленні обставин цього злочину. Глава держави також додав, що кожен винний у цьому нападі має понести повну відповідальність.

Володимир Зеленський додав, що наразі відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно із тією, що веде до Росії. Для пошуку злочинця задіяно всі сили Нацполіції та СБУ.

Ситуацію також прокоментували заходи Львова Андрій Садовий та голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький. Політики зазначили, що нападник має понести справедливе покарання.

На смерть Ірини Фаріон вже була і реакція вітчизняних зірок. Багато хто висловив щирі співчуття близьким Фаріон.

Чим відома Фаріон

Зазначимо, Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Вонараз була одружена, від шлюбу у неї є донька Софія Семчищин, яка народила онука та онуку. Також у відомого мовознавця є кохана людина, проте публіці її вона не показувала.

У 1988-1989 роках Ірина Фаріон була членом КПРС, проводила бесіди з іноземними громадянами задля кращого вивчення ними російської. Довгий час вона заперечувала своє комсомольське минуле, проте журналісти це підтвердили.

Наразі Фаріон мовознавець та професор Національного університету "Львівська політехніка", політик-член політради ВО "Свобода", народний депутат України VII скликання (2012 — 2014 роки), двічі була депутатом Львівської облради від ВО "Свобода". Уславилася вона завдяки кільком скандальним заявам.

Наприклад, у листопаді 2023 року вона різко розкритикувала військових, які спілкуватимуться російською мовою.

"Якщо немає дисципліни, то це не армія, це зброд. Я не можу назвати їх українцями, якщо не говорять українською, то нехай назвуть себе росіянами", — заявила тоді активна поборниця всього українця.

Ці слова обурили українську громадськість. Багато хто вийшов на мітинг з вимогами звільнити професора. Пізніше її таки звільнили з політехніки, проте Ірина Фаріон із рішенням не погодилася і подала до суду з вимогою поновити її на посаді.

Водночас СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон за чотирма статтями Кримінального кодексу. Приводом для розслідування правоохоронців стали висловлювання мовознавця про російськомовні військові ЗСУ та розголошення персональних даних студента з Криму, який пізніше написав їй листа.

У червні 2024 року Ірина Фаріон заявила, що колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний захищав свою дисертацію в академії, президентом якої був Сергій Ківалов. Останній є автором скандальних мовних законів.

Не оминула Ірина Фаріон критикою та Володимира Зеленського. На думку мовознавця, обрання його президентом є наслідком ментальної кризи українців.

Додамо, що останні повідомлення Ірини Фаріон у соцмережах були незадовго до нападу. Зокрема у четвер, 18 липня, вона опублікувала нове відео на своєму YouTube каналі. У ньому філолог розповіла, що витратила кошти, які за рішенням суду їй мала компенсувати Львівська політехніка, на закупівлю дронів.

У своєму акаунті в Instagram Фаріон, буквально за кілька годин до замаху, зробила повідомлення про генерала-хорунжого УПА Івана Трейка. Там вона анонсувала черговий випуск своєї авторської програми "Ген українців" у понеділок о 21.30.

Зазначимо, що останнє інтерв’ю перед смертю Ірина Фаріон дала "Телеграфу". Там філологиня різко висловлювалася про владу, російськомовних військових та ситуацію з освітою в Україні.