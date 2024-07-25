Свидетели убийства Фарион рассказали, похож ли убийца на парня, задержанного в Днепре

Корреспондентка "Телеграфа" побывала на месте преступления и пообщалась с соседями экснардепки

Смертельный выстрел сделал молодой человек. Местные жители рассказали, что несколько недель его часто замечали в этом дворе. 25 июля полиция отчиталась – вероятный подозреваемый задержанный. Им оказался 18-летний юноша из Днепра.

На место убийства, на улицу Масарика во Львове отправилась корреспондентка "Телеграфа".

"Тот парень был очень худощав"

Местные, две недели подряд видевшие странного парня, глядя на фотографию того молодого человека, который был задержан полицией, на вопросы похожи ли они, однозначного ответа дать не могут. Причина – внешность и одежда юноши, ведь на нем были панама и большие очки.

Напротив этого подъезда убили Ирину Фарион

Мемориал на месте убийства

Жительница дома Вера рассказала, что видно было только подбородок парня. Говорит, с задержанным у него есть общая черта: "У него на подбородке видны прыщики такие небольшие, как возрастные. У того, что мы видели во дворе, они тоже были, и у этого на фотографии есть. Но точно ли это он, я сказать не могу. Полиция должна выяснить, должна быть какая-то технология для сравнения. Была видна только часть лица. Тот парень был очень худощав, а по этому по фотографии непонятно насколько он худ, так сфотографирован как шея более грубая".

"Я увидела только что-то похожее на пламя и услышала звук"

Местные жители вспоминают этот день почти по минутам. Буквально в нескольких метрах от места убийства Ирины Фарион находятся скамьи, где отдыхают местные жители. По их словам, все произошло очень быстро, а юношу они подробно не рассмотрели — возраст стал помехой.

Жительница дома Стефа вспомнила, что прямо перед убийством на этом же месте играли дети: "Мы сразу не поняли, что произошло, подумали, что это упала какая-то девочка, потому что она была очень худенькая. Я увидела только что-то похожее на пламя и услышала звук. Не сразу понятно, что это — выстрел или какой-то звук от машины".

Скамья напротив места убийства Фарион Мемориал на месте убийства Местные несут цветы

К месту гибели Фарион постоянно проходят люди — ее студенты, знакомые из Львовской политехники и местные жители. Женщины из соседних дворов рассказали, что трагедии очевидцами не стали и лично Ирину не знала, однако благодаря своей позиции она была среди тех, о ком знают все.

Светлана живет в том же дворе. Она считает, что причиной убийства Ирины Фарион стала ее позиция по украинскому языку: "Она защищала украинский язык, она учила, она с детьми и студентами во дворе останавливалась, говорила с ними. Она была патриоткой".

Фото Ирины Фарион Местные несут цветы и лампады Место убийства в цветах Чествование памяти Ирины Фарион

Над убийством Ирины Фарион работали сотни специалистов, рассказали в полиции. Они опросили свидетелей, изучали записи камер видеонаблюдения. Так они вычислили предполагаемого подозреваемого. Выяснилось, что панаму он приобрел еще в мае, так что к нападению мог готовиться не одну неделю. В МВД считают, что стрелок может быть только исполнителем. Однако родные и знакомые в причастность молодого человека не верят, считают его патриотом. Юноше всего 18 лет, он играл в футбол. Его отец военный, а юноша жил с мамой.

Фото Ирины Фарион на букетах Она погибла за язык – считают местные К месту убийства приходят почтить память

Ранее "Телеграф" рассказывал, что OSINT-аналитики выяснили — молодой человек был подписан на различные ультраправые паблики, а также упоминал о российской неонацистской группировке. Именно оно взяло ответственность за убийство Ирины Фарион. Языковед и экснардеп Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок. Женщина 40 минут сражалась за жизнь, однако врачам не удалось ее спасти.