Ймовірного вбивцю Ірини Фаріон зловили: що відомо про 18-річного юнака та його затримання (оновлено)

Юнак проживав з мамою у Дніпрі

У четвер, 25 липня, у Дніпрі затримали юнака, якого підозрюють у замаху та вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річного хлопця, який стріляв з пістолета Макарова, шукали 5 днів.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо наразі про затримання мешканця Дніпра. За даними Міністерства внутрішніх справ, стрілець може бути лише виконавцем вбивства, у той час, як, ймовірно, є ще замовник.

Що відомо про затриманого

У мережі вже розкрили ймовірне ім'я затриманого юнака — Зінченко В'ячеслав, 2006 року народження. Він грав за "МДЮСШ U-19".

За словами юнака, який стверджує, що знайомий з затриманим, у нього тато військовий, а проживав він з мамою, добре вчився.

Батько затриманого хлопця у коментарі журналістам зазначив, що його син не мав мотивів вбивства Ірини Фаріон та був патріотом.

"Не все так "гладко" було: дружину тримали поза квартирою, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для вбивства Фаріон не було, він не мав жодних українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси управління БПЛА, щоби приєднатися до української армії, займався футболом", — сказав він.

Водночас, за даними OSINT-аналітиків у Telegram фігурант був підписаний на різні ультраправі пабліки, у тому числі й російські, де залишав антисемітські та расистські коментарі. Також на початку 2024 року юнак у мережі згадував про російське неонацистське угруповання NS/WP (National-Socialism/White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

Також відомо, що підозрюваний у вбивстві Фаріон переодягався, змінював ходу, маршрути пересування, як мінімум, тричі змінював місце проживання у Львові і "все це робив досить потай". За словами глави МВС Ігоря Клименка, панаму, яка була на хлопцеві на опублікованих фото, він купив у травні 2024 року. З цього слідство робить висновок, що він як мінімум 2 місяці готувався до цього вбивства.

Деталі злочину та затримання хлопця

"Вбивця Фаріон готувався до злочину як мінімум два місяці. Запобіжний захід фігуранту оберуть сьогодні-завтра", — сказав голова МВС Клименко в етері телемарафону.

План вбивства Ірини Фаріон був чітко сформований, попри юний вік вбивці, за словами голови Нацполіції Івана Вигівського.

У мережі вже показали фото затриманого 18-річного юнака та відео роботи поліції. Зазначається, що нібито хлопця взяли під варту у Дніпрі на ж\м "Парус". Користувачі повідомляють, що він нібито навчався у 62-й школі міста Дніпро.

На місці затримання юнака зараз працюють криміналісти та поліцейські. Зокрема, ведеться допит матері хлопця. У мережі публікують відео з квартири, де перебував ймовірний вбивця Фаріон. На кадрах видно пошкоджений вихід у тамбур та вибиті двері.

Мешканцю Дніпра, за даними Офісу Генпрокурора, готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Голова МВС Ігор Клименко зауважив, що стрільця, який ймовірно вчинив замах на Фаріон, вдалось спіймати завдяки згуртованій роботі оперативників та смарткамерам відеоспостереження. Адже вони зафіксували 18-річного хлопця, що допомогло його вислідити.

Першим про затримання хлопця, який ймовірно вбив пані Фаріон, повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, операція із затримання була дуже непростою. Проте він наголосив, що міністри внутрішніх справ Ігор Кліменко має розповісти суспільству усі деталі.

Нагадаємо, що близько 19:30 п’ятниці, 19 липня, на вулиці Масарика у Львові невідомий вистрілив у скроню Ірині Фаріон. Лікарі близько чотирьох годин намагалися врятувати її життя, але це не дало результату. Пізніше на місці замаху було знайдено гільзу від пістолета Макарова.

Раніше "Телеграф" показував ексклюзивні кадри з прощання з філологинею Іриною Фаріон у Львові.