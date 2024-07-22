Тисячі українців прийшли провести в останню путь Ірину Фаріон: ексклюзивні фото та відео

Під час ходи люди скандували відоме гасло

У понеділок, 22 липня, у Львові проходить чин похорону відомо мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон, яка померла після замаху 19 липня. Ще з обіду біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла почали збиратися люди.

Щоб провести Фаріон в останню путь прийшли сотні людей, багато з них принесли квіти. Серед них були рідні, колеги, прихильники з різних міст України, а також військові.

Похорон розпочався із прощальної панахиди у храмі. Потім труну з тілом Фаріон винесли на вулицю і віднесли до катафалка.

Після цього траурна процесія рушила до Личаківського кладовища. Фаріон буде поховано на центральній алеї, поле №22, неподалік могили Володимира Івасюка.

Варто зазначити, що під час траурної ходи люди скандували: "Мо**алі, зі Львова геть!" Також учасники ходи скандували "Мова має значення!"

Нагадаємо, близько 19:30 п’ятниці, 19 липня, на вулиці Масарика у Львові невідомий вистрілив у скроню Ірині Фаріон.

Вважається, що вбивця чекав на неї біля будинку, при тому приходив туди кілька тижнів поспіль. Пізніше на місці замаху було знайдено гільзу від пістолета Макарова. Лікарі близько чотирьох годин намагалися врятувати її життя, але це не дало результату.

За підозрою у вбивстві поліція розшукує худорлявого чоловіка віком близько 20 років і зростом 170-180 сантиметрів. У момент скоєння злочину він був одягнений у темні спортивні штани, червону футболку поверх чорної кофти. На голові він носив широку панаму, а на ногах білі шкарпетки та червоно-чорні кросівки з білою підошвою.