"Він патріот, мотивів не було": батько-військовий прокоментував затримання сина за вбивство Фаріон

З сином чоловік регулярно спілкувався по телефону

Батько підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон прокоментував затримання свого сина у Дніпрі 25 липня. Він запевняє, що той є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав.

Про це пише "Схеми". Журналісти зв’язалися з батьком підозрюваного та поговорили про те, що сталося. Чоловік розповів, що служить, а сина давно не бачив. Про затримання дізнався від дружини.

"Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно по телефону. Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що сталося затримання сина. Чи то затримання, чи то арешт – тут же теж не зрозуміло. Не все так "гладко" було: дружину тримали поза квартирою, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для вбивства Фаріон не було, він не мав жодних українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси управління БПЛА, щоб приєднатися до української армії, займався футболом", — сказав батько затриманного.

Водночас поспілкуватися з матір’ю журналістам не вдалося, оскільки її мобільний телефон вимкнено.

Наразі вже відомо, що 18-річний хлопець навчався у Дніпровській гімназії №62, займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді МДЮСШ U-19. Також брав участь у турнірі на підтримку ЗСУ "Осінь 2022".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 липня у місті Дніпро було затримано підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний хлопець. У мережі вже з’явилися фото та інформація про нього.