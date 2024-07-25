Підозрюваний у вбивстві Фаріон був підписаний на ультраправі пабліки: що він там писав

Поліція вважає, що він готувався до злочину декілька місяців

Журналісти ідентифікували особу хлопця, якого підозрюють у замаху та вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний житель Дніпра В’ячеслав Федорович Зінченко.

Про це пише "Телебачення Торонто". Там зазначили, що, за даними з відкритих джерел, В’ячеслав народився 3 квітня 2006 року. Проходив навчання в дніпровській гімназії №62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19. В сезоні 2023/2024 у складі команди провів 3 матча.

Журналістам також вдалося ідентифікували акаунт підозрюваного в Telegram. За їхніми даними, Зінченко підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Там він залишав антисемітські та расистські коментарі.

Також зазначається, що в січні цього року Зінченко згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. Журналісти звернули увагу, що у відео під назвою "Манифест украинского автономного революционного расиста", яке оприлюднили російські пабліки, є близькі по змісту фрази, якщо порівнювати із коментарями, які залишав В’ячеслав.

Своєю чергою голова Міністерва внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону повідомив, що підозрюваний у вбивстві Фаріон перевдягався, змінював ходу, маршрути пересування, а також щонайменше тричі змінював місце проживання. За його словами, все це хлопець робив потайки.

Клименко також підкреслив, що панаму, яка була на ньому на опублікованих фото, він купив у травні 2024 року. За його словами, це свідчить про те, що він щонайменше 2 місяці готувався до цього злочину.

Нагадаємо, що близько 19:30 п’ятниці, 19 липня, на вулиці Масарика у Львові невідомий вистрілив у скроню Ірині Фаріон. Лікарі близько чотирьох годин намагалися врятувати її життя, але це не дало результату. Пізніше на місці замаху було знайдено гільзу від пістолета Макарова.

25 липня у Дніпрі правоохоронці затримали 18-річного хлопця, підозрюваного у вбивстві Фаріон. За словами голови МВС Ігоря Клименка, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.