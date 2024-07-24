Багато квітів і не тільки: на могилі Ірини Фаріон у Львові залишили її послання до українців (фото)

На могилі філологині помітили цікаве послання

У п'ятницю, 19 липня, вбили відому українську мовознавицю та екснардепку Ірину Фаріон. Це сталося біля її будинку, коли жінка чекала таксі. Така новина стала справжнім шоком для багатьох українців, адже це було умисне вбивство.

Попрощатися з філологинею у Львові прийшли тисячі людей. Чин парастасу та похорону відбувався у Гарнізонному храмі Петра й Павла. А поховали Фаріон на Личаківському кладовищі, куди небайдужі принесли чимало квітів і лампадок.

Могила Ірини Фаріон з символічним посланням, Фото: Телеграм-канал Ірини Фаріон

Могила Ірини Фаріон з символічним посланням, Фото: Телеграм-канал Ірини Фаріон

Також на могилі Фаріон можна побачити її відому цитату у скороченому вигляді: "Мова — це кордон". Натомість повністю вона звучить так: "Мова — це кордон і зброя, дім і фортеця, шлях з минулого в майбутнє — в безсмертя".

Цитата Фаріон про мову

Філологиня все своє життя присвятила боротьбі за українську мову та культуру. Вона постійно наголошувала, що без мови — не буде існувати держава, тому так важливо її використовувати та популяризувати.

Для цього Фаріон вела просвітницьку діяльність: виступала в медіа, записувала програми на Youtube та створювала наукові праці. Також філологиня викладала українську мову в національному університеті "Львівська політехніка".

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

У вбивстві мовознавиці підозрюють дивного хлопця, який протягом двох-трьох тижнів стежив за жінкою. Він цілими днями сидів біля будинку, де живе мовознавиця та ні з ким не спілкувався. Сусіди бачили невідомого, але в поліцію не телефонували, про що дуже шкодують.

Кілер використовував для замаху пістолет Макарова — на місці знайшли відповідну гільзу. Зброя була без глушника.

Пісоя поранення Фаріон одразу доправили в лікарню. Медики виявили багатоосколкову наскрізну проникну вогнепальну поразку головного мозку. Кілька годин лікарі проводили операцію та згодом перевели в реанімацію. Але мовознавиця так і не отямилась.

Наразі правоохоронці мають кілька версій позбавлення життя філологині. Зокрема, умисне вбивство, пов'язане з професійною діяльністю та активною громадянською позицією Ірини Фаріон.

Раніше "Телеграф" писав про нові подробиці вбивства Ірини Фаріон. Виявилось, що підозрюваний постійно з'являвся у дворі Фаріон в однаковому одязі.