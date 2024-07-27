Українські військові приховують свої проблеми: скільки бійців готові звернутися до психолога

Тема психологічної допомоги дуже стигматизована в Україні

Лише третина українських військовослужбовців готова звернутися за допомогою до психолога. Це змушує Україну шукати шляхи розширення програми ментального здоров’я.

Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я "Воїн: життя, здоров’я, боєздатність". Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Зеленський анонсує діджиталізацію військової медицини: що зміниться до кінця року?

За її словами, в українському суспільстві спостерігається помітна негативна реакція щодо людей, які звертаються за наданням психологічної допомоги до фахівців.

Тому вона запропонувала створити сімейні ветеранські простори, щоб сім’ї не розділялися через пережитий досвід війни.

"Мобілізація однієї людини означає мобілізацію всієї родини. Важливо, щоб члени сім’ї також мали навички самодопомоги і знали, як підтримати свою близьку людину, яка зараз захищає країну на фронті", — сказала вона.

Думку про важливість ментального здоров’я підтримав генерал армії США у відставці Грег Мартін, який наголосив на зв’язку між ментальним та фізичним здоров’ям. Він зазначив, що сам свого часу пережив біполярні та депресивні розлади, а тому знає, що вибратися із цього стану дуже складно.

Мартін додав, що треба визнавати, що психологічні проблеми зараз мають більшість військовослужбовців.

Нагадаємо, багатодітний батько та ветеран Петро Красицький раніше розповідав, як зміг повернутися до громадянського життя після бойових дій та контузії.