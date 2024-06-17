"Ми не чекали повісток". Ветеран розкрив секрет, як досягнув успіху після фронту, контузії та хвороби

Грантова підтримка допомогла йому відкрити клініку

Після декількох років, проведених на фронті, у полоні, поранень і втрат українські військові повертаються до цивільного життя. А дехто навіть знаходить у собі нові таланти і починають власний бізнес. Один із таких героїв — багатодітний батько і ветеран Петро Красицький. Скориставшись державною підтримкою, він відкрив у Києві медичний центр "Разом".

"Телеграф" дізнався, як ветеранові вдалося здійснити свою підприємницьку мрію.

Війна, інсульт, реабілітація

До повномасштабного вторгнення Петро працював завідувачем тренувального оздоровчого комплексу. У війні проти Росії брав участь ще з 2015 року, служачи в 25-й повітряно-десантній бригаді ЗСУ. Він відслужив свій строк, але з початком повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю.

Ветеран Петро Красицький

З побратимами одразу вирушив у військову частину, щоб долучитися до оборони країни. "Ми не чекали повісток, просто поїхали шукати частину, де нас би взяли за строєм, щоб не гаяти часу. Отримали зброю і пішли воювати", — розповідає Петро.

Перші дні повномасштабної війни були надзвичайно виснажливими – бійці не спали по три доби. На четвертий день Петро відчув різкий головний біль і стрибок тиску до критичних показників 220/110. На передовій швидка допомога була недоступна, тож єдиний присутній медик міг лише запропонувати Петрові таблетки від тиску.

Після такого "лікування" Петро продовжив воювати ще пів року. Однак згодом контузії далися взнаки під Мар'їнкою, і чоловіка евакуювали спершу до Дніпра, а потім – до Києва. Столичні лікарі наполягли, щоб він пройшов процедуру списання через ризик повторення інсульту.

Сімейний лікар Юлія Станіславівна наполягала на списанні, саме з нею згодом військовий започаткував власну справу

"Юлія переконала, що з моїм захворюванням я буду лише тягарем для побратимів. Але раніше списатися я просто не міг. На той час про це навіть не думалося. Під Києвом к*цапи стояли, потім був на Сході", — пояснює ветеран.

Після року інтенсивної реабілітації, дієти та медикаментозного лікування Петро Красицький зміг стабілізувати фізичний стан. Він розуміє — повторний інсульт може статися будь-коли через підвищений тиск і судинні ушкодження від контузій на фронті. Тому продовжує лікування і перебуває під наглядом лікарів, але тепер його завданням є турбота про здоров'я інших як власника клініки.

Вирішив створити своє

Повернувшись з фронту, Петро Красицький вирішив відкрити власний медичний центр "Разом". Поштовхом до цього стала його поїздка на реабілітацію до Чехії.

"Мене надихнув комфорт і сервіс під час відвідування чеських клінік, — розповідає ветеран. — Коли я повернувся і зустрівся з моїм лікарем Юлією Станіславівною, то пожартував, що було б чудово відкрити клініку за європейськими стандартами обслуговування".

Рік він з Юлією Станіславівною (саме вона запропонувала назву клініки "Разом") виношував цей задум, шукаючи приміщення і залучаючи багатьох людей, які допомагали реалізувати проєкт.

Засновники медичного цетру — Юлія Барболіна і Петро Красицький

У клініці працюють педіатри, гінекологи, урологи, масажисти-реабілітологи, кардіологи, нейрохірург, лікар-УЗД і медична сестра. Також медичний центр "Разом" проводить забір аналізів. Серед співробітників є люди, чиї життя також торкнулася війна, як медсестра Ірина Вікторівна з Маріуполя. "Ми підбирали однодумців, які підтримують цю справу", — пояснює Петро.

Допомогли державні гранти на бізнес

Фінансування клініки частково забезпечили державні гранти — 250 тисяч гривень на розвиток власної справи та грант від Українського ветеранського фонду на придбання УЗД-апарату для обслуговування цивільних та військових. Фінансування обіцяють відкрити з 1 липня, ділиться планами Петро.

Процес подачі заявки на грант був непростим, адже на конкурс Українського ветеранського фонду надійшло понад 2000 заявок, а переможцями стали лише 83 учасники, серед яких медцентр "Разом" посів третє місце.

"Написали бізнес-план самостійно з Юлією Станіславівною, розділивши обов'язки — хто писав соціальну складову, хто медичну", — пояснює Петро. Але перед цим вони пройшли навчання з написання грантових заявок і бізнес-планів від організації, що допомагає військовим підприємцям.

Сам процес подачі вимагає установчих документів, інформації про співфінансування, заповнення спеціальної форми заявки та бізнес-плану за визначеним зразком. Потрібно розрахувати прибутки, витрати, податки на три роки вперед.

Після перевірки кредитної історії відбувається онлайн-співбесіда, під час якої потрібно захистити проєкт. Переможці мають регулярно звітувати перед фондом. "Ми мали працевлаштувати двох людей, але у нас вже 15 співробітників", — каже Петро.

Медичний центр має вже досить велику команду

Головна порада від засновника "Разом" — ретельно вивчити всі вимоги й інструкції заздалегідь. "Моя помилка — я не переглянув усі деталі підготовки документів. Думав, що все як в програмі "Дія", але виявилося інакше. Через це наша команда готувала заявку до останньої хвилини".

Кабінет гігеколога

Перші успіхи та знижки для військових

Завдяки ретельній підготовці, медцентр "Разом" успішно долучився до грантових програм. А результатом став стрімкий розвиток — менш аніж за пів року існування клініка обслужила близько 1000 пацієнтів, 500 з яких уклали декларації з лікарями.

Медичний центр "Разом" активно співпрацює з київським центром Military Hub, що надає соціальні послуги ветеранам. Ця співпраця дозволяє військовим та ветеранам відвідувати клініку на пільгових умовах. Двічі на місяць, 10 та 20 числа, бійці можуть безкоштовно пройти огляд у "Разом". Крім того, для них діє постійна 20% знижка на всі медичні послуги.

Цей прилад був придбаний на грантові кошти

"Більшу знижку ми дозволити не можемо, бо закриємось, — пояснює Петро Красицький. — Потрібно сплачувати гідну зарплату лікарям та персоналу. Але ми робимо все можливе, щоб підтримати побратимів".

Сам Петро мріє допомагати іншим ветеранам відкривати власний бізнес. Його головна порада новачкам — не боятися перешкод. "Військові й так стільки випробувань пройшли, що це природний процес", — каже засновник "Разом".

Співзасновниця медичного центру Разом, сімейний лікар та лікар-УЗД

В клініці поки не планують розширення чи відкриття нових відділень. Але після отримання фінансування від гранту тут з'явиться власний УЗД-апарат.

"Спершу все було секретом"

Ідея створення медичного бізнесу виникла спонтанно і тривалий час залишалася таємницею навіть для найближчих друзів і родини засновників. "Ніхто не знав — ні моя дружина, ні найкращий друг Роман Романович, — зізнається Петро. — Не було сенсу розповідати, поки нема результату".

Медичний прилад

Близько року пішло на пошуки приміщення, що відповідало б жорстким санітарним нормам для отримання ліцензії. Сама процедура ліцензування також була складною.

Лише коли все вдалося і клініка відкрилася в лютому 2024-го, вони розповіли рідним про новий бізнес. Реакції були різними: "У когось був стрес, хтось привітав, а дехто досі не вірить", — згадує Петро. Але зараз близькі всіляко підтримують ініціативу ветеранів.

Своя справа може стати новим сенсом для ветеранів

Петро переконаний, що саме такі ініціативи відіграють ключову роль у реінтеграції військових у цивільне життя після війни. "Найкраща реабілітація для ветерана — це мати заняття, мету та відчуття потрібності людям навколо. Створюючи щось своє, ти реабілітуєш сам себе", — пояснює він.

"Якщо у когось із ветеранів є плани чи потрібна допомога з започаткуванням бізнесу, нехай приходять, ми допоможемо написати грантову заявку", — закликає Петро.

На його думку, ключовим є зібрати команду однодумців навколо ідеї. "Команда дуже важлива. Як показує наша практика, ти сам надихаєш людей і вони приєднуються — від бухгалтера до юриста".

Зараз медцентр працює на повну силу. Петро щодня відвідує клініку, яка стала його основною діяльністю. "Інколи краще присісти, пошукати нові гранти і спробувати щось додаткове, адже ми не мільйонери", — зізнається засновник.

Хоча до цього Петро мав досвід підприємницької діяльності, медичний бізнес — нова галузь для нього. Але він сподівається, що "Разом" стане не останнім його проєктом.

Головне для ветерана — допомогти побратимам знайти себе в цивільному житті через підприємницькі проєкти. І медцентр "Разом" стане одним із прикладів успішної реінтеграції військових.