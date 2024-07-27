Зеленський анонсує диджиталізацію військової медицини: що зміниться до кінця року?

В Міноборони анонсували нову систему управління медсилами

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що до кінця року Міноборони спільно з Генштабом мають впровадити медичну інформаційну систему у військових частинах.

Цю заяву він зробив на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я "Воїн: життя, здоров'я, боєздатність", який відбувся 27 липня в Києві, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Від диджиталізації до реабілітації

За словами Володимира Зеленського, зараз держава приділяє багато уваги модернізації військової медицини, зокрема впровадженням цифрових технологій.

Міжнародний конгрес з військової медицини та ментального здоров'я

— Наше завдання — максимально оцифрувати всі процеси у військовій медицині, — пояснив Зеленський. — Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом мають до кінця поточного року розгорнути комплексну медичну інформаційну систему у всіх військових частинах. Це дозволить зробити шлях пораненого бійця від поля бою до шпиталю повністю прозорим та зрозумілим. Такі зміни давно назріли і їх чекають як військові медики, так і самі військовослужбовці.

Президент підкреслив свою особисту залученість до цього процесу, запевнивши у всебічній підтримці з боку держави. А також окреслив конкретні кроки щодо розвитку медичної інфраструктури та її фінансування

Володимир Зеленський під час свого виступу

— Уряд отримав чіткі вказівки забезпечити повне фінансування кількох ключових проєктів, — заявив Зеленський. — По-перше, це створення сучасного реабілітаційного госпіталю, оснащеного за найвищими світовими стандартами. По-друге, розробка та впровадження програм реінтеграції для військових, які отримали бойові травми. І по-третє, розбудова мережі стабілізаційних пунктів у зоні бойових дій для забезпечення швидкої та якісної медичної допомоги пораненим.

Ці ініціативи, за словами Президента, суттєво підвищать рівень медичного забезпечення українських військових, покращать їхні шанси на виживання у разі поранення та прискорять процес відновлення після травм.

500 000 аптечок і турнікетів

З детальною доповіддю про досягнення та плани розвитку медичного забезпечення та підтримки ментального здоров'я у Збройних Силах України виступив також Міністр оборони України Рустем Умєров.

— На сьогодні ми маємо на складах 500 тисяч аптечок та стільки ж турнікетів. Додатково 30 тисяч аптечок готуються до постачання,— говорить він про медзабезпечення ЗСУ.

Міжнародний конгрес з військової медицини та ментального здоров'я

Окремим пунктом Умєров виділив питання психологічної підтримки військовослужбовців. Як передає журналіст "Телеграфу", було створено управління психологічного забезпечення і визначено підрозділ, відповідальний за реабілітаційні заходи.

Крім того, у госпіталях розгорнуто мережу медичної інформаційної системи. Персонал зараз активно опановує ці системи, що має підвищити оперативність та точність роботи з медичними даними.

Загалом у цій сфері Міноборони має амбітні плани. Серед ключових напрямків Рустем Умєров назвав впровадження стандартів підготовки з тактичної медицини для всіх військовослужбовців, створення лабораторії для перевірки якості турнікетів, впровадження модульної моделі надання догоспітальної допомоги та створення координаційного центру для управління медичними ресурсами сил оборони.

Нагадаємо, що військові неодноразово повідомляли, що у цій сфері бракує знань. У випадку поранення на "нулі", як правило боєць надає собі допомогу сам, або його побратим. Іноді це робить військовий медик, якщо він є, і якщо він є поряд. Лише після евакуації, яка може тривати годинами, боєць отримує професійну допомогу в шпиталі.

При цьому на законодавчому рівні досі не було закріплено обов'язкове проходження курсів з тактичної медицини перед виряджанням на фронт.

Бійці приховують свої психологічні проблеми — статистика

На заході також була Олена Зеленська. Перша леді наголосила на необхідності розширення програми ментального здоров'я. Вона звернула увагу на проблему стигматизації психологічної допомоги серед військовослужбовців, зазначивши, що за даними опитувань лише третина з них готова звернутися за допомогою до психолога.

Перша леді України Олена Зеленська

Зокрема Зеленська запропонувала створення родинних ветеранських просторів. Мовляв, досвід війни не повинен роз'єднувати сім'ї.

— Мобілізація однієї людини означає мобілізацію всієї сім'ї. Важливо, щоб члени родини також володіли навичками самодопомоги і знали, як підтримати свою близьку людину, яка зараз захищає країну на фронті, — каже вона.

Гості на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я

Перша леді також поділилася досвідом, отриманим під час візитів до США та Канади, де вона ознайомилася з передовими практиками підтримки ветеранів та їхніх родин.

Своєю чергою, генерал армії США у відставці Грег Мартін у своєму виступі підтримав думку щодо важливості ментального здоров'я для військовослужбовців.

Мартін акцентував на нерозривному зв'язку між ментальним та фізичним здоров'ям. Він переконався на власному досвіді, що психологічне здоров'я — це аспект фізичного здоров'я, оскільки ми говоримо про роботу мозку. Свого часу він пережив біополярний та депресивні розлади. Вибратися з цього стану вкрай складно. І треба реалістично дивитися на те, що психологічні проблеми вже зараз є у великої частини українських військовослужбовців.