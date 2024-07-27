Украинские военные скрывают свои проблемы: сколько бойцов готовы обратиться к психологу

Тема психологической помощи очень стигматизирована в Украине

Лишь треть украинских военнослужащих готова обратиться за помощью к психологу. Это вынуждает Украину искать способы расширения программы ментального здоровья.

Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская на первом ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность". Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Зеленский анонсирует диджитализацию военной медицины: что изменится к концу года?

По ее словам, в украинском обществе наблюдается заметная негативная реакция по отношению к людям, которые обращаются за предоставлением психологической помощи к специалистам.

Поэтому она предложила создать семейные ветеранские пространства, чтобы семьи не разделялись из-за пережитого опыта войны.

"Мобилизация одного человека означает мобилизацию всей семьи. Важно, чтобы члены семьи также обладали навыками самопомощи и знали, как поддержать своего близкого человека, который сейчас защищает страну на фронте", — сказала она.

Мнение о важности ментального здоровья поддержал генерал армии США в отставке Грег Мартин, который акцентировал внимание на связи между ментальным и физическим здоровьем. Он отметил, что сам в свое время пережил биполярные и депрессивные расстройства, а потому знает, что выбраться из этого состояния очень сложно.

Мартин добавил, что надо признавать, что психологические проблемы сейчас имеются у большинства военнослужащих.

Напомним, многодетный отец и ветеран Петр Красицкий ранее рассказывал, как смог вернуться к гражданской жизни после боевых действий и контузии.