"Люди — не витратний матеріал": Зеленський звернувся до командирів ЗСУ після гучних скандалів

Президент нагадав, що навички військовослужбовців дуже важливі для України

Президент Володимир Зеленський нагадав, що, на відміну від росіян, Україна робить все можливе для захисту своїх військовослужбовців. Його слова пролунали на тлі останніх скандалів із командирами деяких бойових бригад.

Слова Зеленського прозвучали на першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я "Воїн: життя, здоров’я, боєздатність". Його слова наводить пресслужба Офісу президента.

Він зазначив, що люди, які пішли захищати свою державу, повинні розуміти, що держава захищає їх.

"У цьому різниця між нами та ворогом. Росія нехтує своїми людьми, не бореться за їхнє виживання. Україна має робити все для захисту життя, насамперед життя та здоров’я своїх воїнів", — сказав Зеленський.

За його словами, ЗСУ вже довели свою сучасність та здатність встановити мир в Україні, а говорячи про необхідність отримання зброї, не варто забувати, що підтримка військовослужбовців також є зброєю.

"Кожен командир має пам’ятати: люди не витратний матеріал. Їхні сили, їхні знання, їхні вміння – важлива цінність для нашої держави", — сказав президент.

Як повідомлялося раніше, парамедик Катерина "Пташка" Поліщук звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням перевірити дії командування 59-ї бригади. Вона звинувачує командира Богдана Шевчука у "злочинних наказах, свідомій недбалості, зневаженні життям та здоров’ям особового складу".

Після цього бригаду перевірила спеціальна комісія, проте не виявила жодних порушень.