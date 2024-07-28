Несподівана допомога: повстанці Малі, які розгромили ПВК "Вагнер", зробили українцям гарячу пропозицію

Точна кількість захоплених росіян невідома

Повстанці-туареги з Малі, які розгромили колону російських найманців з ПВК "Вагнер", запропонували передати полонених вагнерівців Україні. Це повинно стати жестом підтримки та солідарності з українцями.

Інформація про це з'явилася у верифікованому профілі у Twitter, пов'язаному з угруповуванням CSP-DPA. У мережі повідомляють, що він належить одному з його бійців.

"Повідомлення до братів українців. Дорогі брати українці, ми, збройні сили CSP-DPA, хочемо висловити нашу солідарність з вашою боротьбою проти російських злочинців. Ми захопили значну кількість найманців "Вагнера" і хочемо передати вам цих полонених як знак підтримки та солідарності. Цей жест спрямований на те, щоб допомогти вам у вашій боротьбі за справедливість і свободу. Ми сподіваємося, що це сприятиме зміцненню наших зв'язків і нашій спільній перемозі.Зі всією нашою підтримкою, Збройні сили CSP-DPA", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що наразі невідомо, чи це відображає офіційну позицію повстанців-туарегів. Можливо, це лише особиста ідея блогера.

Також невідома точна кількість полонених росіян. За даними російських ЗМІ та Telegram-каналів, у полон потрапили 15 військовослужбовців РФ.

Хто такі CSP-PSD

Угруповання "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD) складається з племен арабів, таурегів та фуланів. Вони борються за незалежність держави Азавад.

Азавад — самопроголошена, невизнана держава в західній Африці, що постала як держава туарегів. Незалежність було проголошено 6 квітня 2012 "Національним рухом за визволення Азаваду". Заявлений суверенітет над північно-східною частиною Малі: областями Кідаль, Тімбукту, Гао, які є частиною регіону Азавад — історичної батьківщини туарегів. Населення — до 2 млн осіб, площа — близько 822 тис. км².

Азавад на мапі

Туареги – "сині люди Сахари" або кочове африканське плем’я. Воно понад 100 років б’ється за свою незалежність, а з 2012 року – проти уряду малійської хунти.

Як відомо, у травні 2021 року у Республіці Малі в Африці стався новий державний переворот. Військовослужбовці заарештували тимчасового президента країни Ба Н’Дау і прем’єр-міністра Моктар Уана і перевезли їх на армійську військову базу Каті поблизу столиці країни Бамако.

Після цього зовнішня політика керівників країни змінила вектор та замість міжнародної допомоги на чолі з Францією покладається на Росію. Того ж року Росія погодила запит Малі на відправку російських найманців. Вони окрім навчання місцевих військових беруть безпосередню участь у бойових діях проти угрупувань.

Нагадаємо, у Республіці Малі колона російської приватної військової компанії "Вагнер" потрапила до засади. Повстанці-туареги у прикордонному місті Тінзауатен поранили та вбили десятки найманців ПВК, у тому числі ліквідували відомого російського пропагандиста та автора російського Telegram-каналу Grey Zone із позивним "Білий".

Раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2023 року в Африці розбився військовий літак із найманцями ПВК "Вагнера". Під час приземлення літак не зміг загальмувати.