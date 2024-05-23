Пригожин живий? ПВК "Вагнер" виклала цікаве відео з Африки

Мертвого лідера ПВК нібито помітили у Чаді

Лідер "вагнерівців" Євген Пригожин, який нібито загинув у серпні 2023 року, розбившись на приватному літаку, був "помічений" на відео, яке зняли в африканській країні Чад. Туди найомники приїхали, щоб замирити владу Чаду та Центральноафриканської республіки (ЦАР).

Відео на своїх ресурсах виклала приватна військова компанія "Вагнер". Обличчя найомників були заблюрені, проте один чоловік за статурою та жестикуляцією був дуже схожим на загиблого Євгена Пригожина.

Російські найомники у своєму Telegram-каналі зранку 23 травня хизувались, нібито змогли відкрити кордон між Чад та ЦАР, який був закритий протягом 10 років. Нібито три сторони домовились про співробітництво у сфері безпеки.

На підтвердження виклали відеоролик. З перших секунд у кадрі є чоловік з заблюреним обличчям, який схожий за статурою, поведінкою та жестикуляцією на загиблого лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Зовнішньо чоловік схожий на екслідера ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, він загинув 23 серпня 2023 року. Лідер "вагнерівців" розбився на приватному літаку.

До цього він оголошував невдалий похід на Москву, і його силам навіть вдалось узяти під свій контроль кілька населених пунктів. Проте Пригожин швидко здався, а згодом загинув. Більшість світових політиків вважають, що він був ліквідований за наказом Кремля.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Київ не причетний до загибелі Пригожина. Також він пожартував на тему допомоги від Заходу.

Раніше "Телеграф" писав, що українська розвідка не має підтвердження того, що Євген Пригожин загинув. Про це сказав очільник ГУР Кирило Буданов.