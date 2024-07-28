Неожиданная помощь: повстанцы Мали, разгромившие ЧВК "Вагнер", сделали украинцам горячее предложение

Точное количество захваченных россиян неизвестно

Повстанцы-туареги из Мали, разгромившие колонну российских наемников из ЧВК "Вагнер", предложили передать пленных вагнеровцев Украине. Это должно стать жестом поддержки и солидарности с украинцами.

Информация об этом появилась в верифицированном профиле в Twitter, связанном с группировкой CSP-DPA. В сети сообщают, что он принадлежит одному из ее бойцов.

"Сообщения к братьям украинцам. Дорогие братья украинцы, мы, вооруженные силы CSP-DPA, хотим выразить нашу солидарность с вашей борьбой против российских преступников. Мы захватили значительное количество наемников "Вагнера" и хотим передать вам этих пленных как знак поддержки и солидарности. Этот жест направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Мы надеемся, что это будет способствовать укреплению наших связей и нашей общей победе. Со всей нашей поддержкой, Вооруженные силы CSP-DPA", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пока неизвестно, отражает ли это официальную позицию повстанцев-туарегов. Возможно, это только личная идея блогера.

Также неизвестно точное количество пленных россиян. По данным российских СМИ и Telegram-каналов, в плен попали 15 военнослужащих РФ.

Кто такие CSP-PSD

Группировка "Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) состоит из племен арабов, таурегов и фуланов. Они борются за независимость государства Азавад.

Азавад — самопровозглашенное, непризнанное государство в западной Африке, возникшее как государство туарегов. Независимость была провозглашена 6 апреля 2012 года "Национальным движением за освобождение Азавада". Заявлен суверенитет над северо-восточной частью Мали: областями Кидаль, Тимбукту, Гао, которые являются частью региона Азавад — исторической родины туарегов. Население – до 2 млн человек, площадь – около 822 тыс. км².

Азавад на карте

Туареги – "синие люди Сахары" или кочевое африканское племя. Оно более 100 лет сражается за свою независимость, а с 2012 года – против правительства малийской хунты.

Как известно, в мае 2021 года в Республике Мали в Африке произошел новый государственный переворот. Военнослужащие арестовали временного президента страны Ба Н’Дау и премьер-министра Моктар Уана и перевезли их на армейскую военную базу Кати вблизи столицы страны Бамако.

После этого внешняя политика руководителей страны изменила вектор и вместо международной помощи во главе с Францией полагается на Россию. В том же году Россия одобрила запрос Мали на отправку русских наемников. Они, кроме обучения местных военных, принимают непосредственное участие в боевых действиях против группировок.

Напомним, в Республике Малые колонна российской частной военной компании "Вагнер" попала в засаду. Повстанцы-туареги в пограничном городе Тинзауатен ранили и убили десятки наемников ЧВК, в том числе ликвидировали известного российского пропагандиста и автора российского Telegram-канала Grey Zone с позывным "Белым".

Ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2023 года в Африке разбился военный самолет с наемниками ЧВК "Вагнера". Во время приземления самолет не смог затормозить.