Дочекались повернення "героїв": екс-"вагнерівці" вчинили масову бійку у Челябінську і підняли на вуха всіх силовиків (відео)

На вулицях розгорнувся тарантінівський сюжет

У Челябінську, що в Росії, ексвагнерівці влаштували масову бійку посеред білого дня, що загалом вже стало нормою для росіян. Не обійшлося без стрілянини та постраждалих. Аби вгамувати учасників, російським поліціянтам довелося напружитися.

Про це повідомляє видання Baza. Зазначають, що конфлікт відбувся через дівчину.

"18-річна Ангеліна гуляла зі своїм хлопцем, 21-річним Артемом, коли їм на заваді зустрівся її колишній — Роман. Між хлопцями почався конфлікт, і Роман побив Артема. Тоді дівчина зателефонувала своєму татові, 42-річному Олександру, який раніше служив у ПВК "Вагнер". Батько не міг не заступитися за дочку і покликав Романа на зустріч. Туди ж він запросив кількох своїх товаришів по службі, Роман також прийшов з друзями. Розмова швидко перетекла у масову бійку, перемогу в якій здобули вихідці з ПВК", — пише видання.

Проте, коли бійка вже добігала кінця, до челябінських молодиків, що зазнали поразки від вагнерівців, під’їхало підкріплення, озброєне травматичними пістолетами.

"Після цього сили були вже не на боці вагнерівців, яким довелося терміново тікати з поля бою. Поліціянти затримали трьох хлопців, один з яких неповнолітній", — пишуть журналісти.

Після бійки кільком її учасникам знадобилася допомога медиків. У місті зараз посилення серед співробітників Росгвардії та МВС: силовикам доводиться патрулювати вулиці з автоматами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що зек-"вагнерівець" повернувся з фронту і жорстоко зґвалтував дівчину в чужій машині.