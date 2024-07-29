Як отримати бронювання без військового квитка: пояснення юриста

Юрист порадив, якого алгоритму дій дотримуватися

В Україні можна отримати законне бронювання від мобілізації, але часто цінний працівник не має військово-облікового документа (або ще як кажуть у народі "військового квитка"). Через додаток "Резерв+" його отримати чи оновити дані таким особам неможливо.

"Телеграф" розпитав військового адвоката, як отримати бронювання військовозобов'язаному, який не має "військового квитка". Адже існують випадки, коли таким особам не надають бронювання, а навпаки — вручають повістки.

Без звернення до ТЦК обійтися неможливо

Військовий адвокат Сергій Дубок пояснив "Телеграфу", що відтепер відповідно до постанови Кабміну №76 від 27 січня 2023 зі змінами для бронювання потрібно мати військово-обліковий документ, дані якого подаються до органу бронювання.

"Військове звання та військово-обліковий статус необхідні для бронювання. Ці процедури неможливо здійснити без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем прописки", — наголошує Сергій Дубок.

Алгоритм дій. Які документи треба

Для того, щоб отримати військовий квиток, спочатку потрібно подати заяву на ім'я комісара ТЦК про його видачу, мати з собою кольорову фотокартку та документи про освіту.

Важливий нюанс — приходити треба з гарантійним листом.

"До ТЦК краще йти з гарантійним листом від підприємства, в якому має бути зазначено, що ви будете заброньовані після виготовлення квитка. Лист можна направити поштою, телеграмою або особисто зареєструвати у канцелярії ТЦК", — каже юрист.

У разі, якщо вас направлять на військово-лікарську комісію (ВЛК) і спробують вручити бойову повістку на відправку, відмовляйтеся її підписувати, радить адвокат.

У такому разі буде складено акт відмови, де ви зазначите, що працюєте на підприємстві критичної інфраструктури і підлягаєте бронюванню. Отримавши бронь, ви звільняєтесь від будь-якої відповідальності.

Раніше "Телеграф" розповідав, кого першим мобілізують після оновлення даних.