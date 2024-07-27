Заберуть не всіх: кого першим мобілізують після оновлення даних

Все залежить від того, хто потрібний армії

В Україні станом на 17 липня свої дані у ТЦК оновили понад 4,6 мільйона людей. Усіх одразу мобілізувати не вийде, проте Міноборони і Генштаб не мають чітких критеріїв щодо того, кого саме братимуть в першу чергу.

Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в інтерв’ю NV. За його словами, це насамперед залежить від того, які фахівці зараз потрібні військовому керівництву та які навички є у військовозобов’язаних.

"Ці запити можуть змінюватися залежно від того, яка зброя надходить в Україну, яка ситуація на лінії бойового зіткнення. Тут немає чітких критеріїв, які раз і назавжди встановлені. Це залежатиме від багатьох чинників", — сказав він.

За його словами, зараз армія має багато запитів на операторів БПЛА, оскільки війна стає все більш високотехнологічною, а на полі бою з’являється все більше роботизованих систем та безпілотників. З тієї ж причини багато запитів є на фахівців в IT-сфері.

"Останнім часом збільшилася кількість запитів на тилові спеціальності, як кухар чи діловод. Традиційно багато запитів на водіїв також потрібні механіки, стрілки та розвідники", — додав він.

Крім того, Лазуткін зазначив, що насправді кількість військовослужбовців, які беруть участь у штурмових діях, не настільки висока, як заведено вважати. Це пов’язано з тим, що забезпечувати роботу бойового підрозділу на полі бою має багато людей, серед яких є ті, хто готує їжу, займається документами, проводить службові розслідування, підвозить снаряди тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого можуть відправити на фронт одразу після мобілізації.