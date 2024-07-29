Доведеться отримати вже у серпні 2024: кому знадобиться новий військовий квиток

Паперовий та електронний формати мають однакову юридичну силу

В Україні діє обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних чоловіків, які під час зустрічі з представниками територіального центру комплектування (ТЦК) мають показувати їм військовий квиток. Проте вже у серпні його потрібно буде оновити.

"Телеграф" розповість, кому потрібен новий військовий квиток та як його отримати.

Зауважимо, військово-обліковий документ визначає належність його власника до виконання військового обов’язку. Він має відмітку про статус особи — придатний чи не придатний. За чинним законодавством чоловіки від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу. Водночас військовий квиток можу бути паперовим та електронним, і обидва мають однакову юридичну силу.

Як отримати військовий квиток:

В електронній формі за допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Це робиться через застосунок "Резерв+". Спочатку треба оновити дані, а далі сформувати PDF-версію документа. Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

за допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Це робиться через застосунок "Резерв+". Спочатку треба оновити дані, а далі сформувати PDF-версію документа. Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього. У паперовій формі — на бланку, форма якого затверджується постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 559. Якщо ж відомості військово-облікового документа на бланку, не відповідають відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, він вважається недійсним.

Коли треба отримувати новий військовий квиток у серпні:

після взяття громадянина на військовий облік як призовника, військовозобов’язаного або резервіста;

якщо призовник, який перебував на військовому обліку до 18 травня 2024 року, не отримував військово-облікового документа;

у разі зміни категорії щодо військового обов’язку;

у разі відсутності місця для внесення змін в наявному документі;

якщо відомості у військово-обліковому документі не відповідають інформації, яка є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

у разі втрати (зіпсування) документа;

якщо є бажання змінити військово-обліковий документ старого зразка на новий.

Раніше "Телеграф" писав, хто втратить відстрочку від мобілізації вже в серпні та зможе отримати повістку.