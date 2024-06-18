Е-військовий квиток у "Резерв+": адвокатка роз’яснила, що це і як він працюватиме

Українцям відповіли на низку хвилюючих питань

З вівторка, 18 червня, в додатку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ (ВОД). Розробники пообіцяли, що ця функція дозволить військовозобов'язаним не носити із собою паперовий документ.

Чи це насправді так і як працюватиме інновація розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко. Вона відповіла на найпоширеніші питання стосовно ВОД в своєму Telegram.

Насамперед правозахисниця пояснила, що "електронний ВОД" це той самий військовий квиток. Але він має іншу форму. Не надрукований на папері, а електронний. Це підтверджується відповідною постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 559. Військово-обліковий документ в електронній формі та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

Отримати наразі військовий квиток в електронній формі можна у "Резерв+". Якщо людину влаштовує мати лише паперовий документ, вона може не встановлювати додаток.

"Іншого способу отримати електронний ВОД, ніж встановлення додатку "Резерв+", не існує", — підкреслила адвокатка.

За словами Дар'ї Тарасенко, людина може не носити з собою паперовий ВОД, якщо має електронний. Під час перевірки документів представниками ТЦК та СП, поліції чи ДПСУ можна пред'являти ВОД за допомогою додатку.

Щодо того, чи можна роздрукувати цей кюар-код та показувати роздруківку, адвокатка пояснила: "Згідно формулювань Постанови КМУ 559 — так (див. п. 11). Але пред'являти безпосередньо в телефоні – надійніше".

Також правозахисниця уточнила, що військовий квиток/тимчасове посвідчення старого зразка залишається чинними. Але можна отримати паперовий ВОД нового зразка, якщо є таке бажання.

"Тепер немає розділень військово-облікових документів в залежності від категорії. І призовники, і військовозобов'язані, і резервісти матимуть однаковий військово-обліковий документ. Категорія обліку (військовозобов'язаний, резервіст чи призовник) буде зазначена в самому ВОД", — наголосила Дар'я Тарасенко.

Наостанок адвокатка пояснила, чи буде у людини ВОД, якщо паперовий документ втрачено або взагалі немає військового квитка. "Якщо інформація про вас є в реєстрі, електронний ВОД сформується незалежно від того, чи маєте ви паперовий примірник ВОД та якого зразку", — сказала вона.

Раніше "Телеграф" пояснив, що робити, якщо належного військово-облікового документа немає та потрібно отримати відстрочку від мобілізації.