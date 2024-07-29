Как получить бронирование без военного билета: объяснение юриста

Юрист посоветовал, какого алгоритма действий придерживаться

В Украине можно получить законное бронирование от мобилизации, но часто у ценного работника нет военно-учетного документа (или еще как говорят в народе "военного билета"). Через приложение "Резерв+" его получить или же обновить данные таким лицам невозможно.

"Телеграф" расспросил военного адвоката, как получить бронирование военнообязанному, не имеющему "военного билета". Ведь есть случаи, когда таким лицам не предоставляют бронирование, а наоборот — вручают повестки.

Без обращения в ТЦК обойтись невозможно

Военный адвокат Сергей Дубок объяснил "Телеграфу", что теперь в соответствии с постановлением Кабмина №76 от 27 января 2023 года с изменениями для бронирования нужно иметь военно-учетный документ, данные которого представляются в орган бронирования.

"Военное звание и военно-учетный статус необходимы для бронирования. Эти процедуры невозможно осуществить без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту прописки", — отмечает Сергей Дубок.

Алгоритм действий. Какие документы нужны

Чтобы получить военный билет, сначала нужно подать заявление на имя комиссара ТЦК о его выдаче, иметь с собой цветную фотографию и документы об образовании.

Важный нюанс – приходить надо с гарантийным письмом.

"К ТЦК лучше идти с гарантийным письмом от предприятия, в котором должно быть указано, что вы будете забронированы после изготовления билета. Письмо можно направить по почте, телеграмме или лично зарегистрировать в канцелярии ТЦК", — говорит юрист.

В случае, если вас направят на военно-врачебную комиссию (ВЛК) и попытаются вручить боевую повестку на отправку, отказывайтесь ее подписывать, советует адвокат.

В таком случае будет составлен акт отказа, где вы укажете, что работаете на предприятии критической инфраструктуры и подлежите бронированию. Получив бронь, вы освобождаетесь от ответственности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого первым мобилизуют после обновления данных.