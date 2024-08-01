"Впаяли" 17 тисяч штрафу після оновлення даних: нардеп розповів про проблеми із "Резерв+"

Своєчасна реєстрація в Резерв + не гарантує уникнення штрафів

З 17 липня в Україні було запроваджено штрафи для військовозобов'язаних, які не оновили свої дані. Незважаючи на те, що додаток "Резерв+" був створений для спрощення цього процесу, виявилося, що його використання не гарантує уникнення проблем з ТЦК.

На практиці штрафи стали отримати навіть ті, хто вчасно зареєструватися у додатку. Про такі випадки розповів народний депутат Олександр Федієнко. Подробицями він поділився в своєму офіційному Telegram-каналі.

Він розповів, що до нього звернулись громадяни, які після того як зареєструвались вчасно в додатку "Резерв+" отримали там повідомлення, що треба звернутись до ТЦК, для уточнення данних.

Перший військовозобов'язаний не був на обліку в ТЦК, але після того, як він прийшов туди для уточнення даних, маючи актуалізацію через додаток, отримав штраф 17 тисяч гривень.

Другий десь втратив військовий квиток, і коли прийшов оновити дані, після того, як це вже зробив у "Резерв+", теж отримав штраф 17 тисяч грн. Через втрату документу.

Третій випадок схожий з другим, але там військовозобовʼязаний мав довідку від поліції щодо викрадення у нього документів разом з військовим квитком. За словами нардепа, на цього громадянина, також наклали штраф. Що правда, сумма штрафу склала 5100 грн. "Можливо керівник цього ТЦК, має якусь іншу інструкцію розʼяснення.", — припустив Федієнко.

Нардеп додав: "Всі штрафи ТЦК накладені згідно чинного законодавства, тут питань до керівників цих ТЦК, не має. Хоча мені чесно кажучи незрозуміло, у першому випадку, впевнений, що можна було обійтись і попередженням.".

Слід зазначити, що, ймовірно, існує розрив між інформацією, яку військовозобов'язані вносять у "Резерв+", і даними, які фактично потрапляють до системи обліку ТЦК. Тому, людину можуть додатково викликати особисто для уточнення інформації.

Отримання повісток особами, які оновили свої дані, свідчить про недосконалість системи та можливі технічні проблеми. Ця ситуація створює правову невизначеність для військовозобов'язаних, які сумлінно намагалися виконати свої обов'язки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за прогнозом юриста, вже наприкінці серпня ухилянти почнуть отримувати перші штрафи від ТЦК, повістки на ВЛК передусім надійдуть тим, хто оновив дані.