Майже 300 ухилянтів виїхали через "Шлях": волинянин заробив півмільйона на фейкових водіях

Чоловік вів діяльність протягом семи місяців, а тепер відповість за це перед законом

У Луцьку суд розгляне справу 33-річного волинянина, який за гроші незаконно переправив 278 ухилянтів за кордон. Він вніс інформацію про них у систему "Шлях", завдяки чому вони виїжджали у країни Євросоюзу на своєму особистому транспорті.

Цей чоловік працював у підприємстві, яке здійснює міжнародні перевезення пасажирів автотранспортом, і оформлював фейкових водіїв з дозволом на виїзд з України. Як повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури, за свої послуги він отримав 445 тисяч гривень.

Волинянин вносив дані ухилянтів у "Шлях"

"Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразову організацію 33-річним жителем Луцька незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинену з корисливих мотивів (ч. 2, 3 ст. 332 КК України)", ― йдеться у повідомленні.

Чоловік вів діяльність сім місяців, з червня по листопад 2022 року. За цей час через "Шлях" до Європи виїхало майже 300 ухилянтів. Якщо точніше, то їх було 278.

За даними прокуратури, він отримав від них у сумі 445 тисяч гривень. Тобто, у середньому за внесення даних у "Шлях" робітник підприємства брав по 1600 гривень. Це досить невелика сума. Нагадаємо, що за даними слідства нардепка Людмила Марченко за внесення інформації у "Шлях" брала $5000 та $6300.

Насправді чоловік міг заробити значно більшу суму. Як пише телеграм-канал "Всевидяче око", загальний заробіток міг бути більш як два мільйони гривень. Таку суму нібито назвало джерело у правоохоронних органах. Проте невідомо де ці гроші.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що депутат від "ЄС" допомагав ухилянтам втекти за кордон. Він перебуває у базі "Миротворець".