Грошей ціле ліжко: у районному ТЦК Тернопільщини масово "відмазували" ухилянтів, озвучено "прайс-лист"

"Послуги" військкомів коштували чималих грошей

Правоохоронці розкрили деталі спеціальної операції, під час якої було затримано керівника Борщівського районного ТЦК. Його та інших спільників підозрюють у створенні схеми ухилення від мобілізації, на якій вони заробляли десятки тисяч доларів щомісяця.

Про це повідомляє пресслужба поліції та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними правоохоронців, фігурантами корупційної схеми є виконуючий обов’язки начальника відділу, а також головний спеціаліст мобілізаційного відділення.

Головного районного військкома підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а його підлеглого – у зловживанні впливом.

Варто зазначити, що правоохоронці не називають імен та уточнюють у якому ТЦК це сталося, проте 23 липня місцеві ЗМІ повідомляли про те, що йдеться про Борщівський районний ТЦК (Тернопільська область).

Слідство встановило, що щомісяця правопорушники "заробляли" на ухилянтах до 150 тисяч доларів. "Прайс-лист" був такий:

За оновлення військових даних із проставленням відповідного штрих-коду у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, а також з перспективою уникнути мобілізації хотіли до двох тисяч доларів;

За списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин до тилових з перспективою звільнення з війська просили від п’яти до п’ятнадцяти тисяч доларів.

За даними слідства, під час одного з епізодів 42-річний в.о. керівника вимагав у громадянина скретч-картки на паливо вартістю майже 15 тисяч гривень за "вирішення питання" про не вручення повістки його брату і не доставлення його до ТЦК та СП для проходження ВЛК.

Його 54-річний помічник, наприклад, вимагав у військовозобов’язаного півтори тисячі доларів США та 200 літрів дизпалива, ціною 12 тисяч гривень, за оновлення військово-облікових даних та проставлення коду без проходження ВЛК та прибуття до ТЦК.

Загалом у ході 37 санкціонованих обшуків у фігурантів було вилучено 1 800 000 гривень, 82 000 євро, 96 000 доларів США, чорнову документацію, паливні картки, транспортні засоби, мобільні телефони, сім-картки та інші речові докази.

Наразі їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також правоохоронці опублікували фото з обшуків. На них, зокрема, можна було побачити ціле ліжко із грошей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що суддя із Броварів підробив документи і замість відрядження поїхав на Кариби.