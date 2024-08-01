"Впаяли" 17 тысяч штрафа после обновления данных: нардеп рассказал о проблемах с "Резерв+"

Своевременная регистрация в Резерв + не гарантирует избежание штрафов

С 17 июля в Украине были введены штрафы для военнообязанных, не обновивших свои данные. Несмотря на то, что приложение "Резерв+" было создано для упрощения этого процесса, оказалось, что его использование не гарантирует избежание проблем с ТЦК.

На практике штрафы стали получить даже те, кто вовремя зарегистрировался в приложении. О таких случаях рассказал народный депутат Александр Федиенко. Подробностями он поделился в своем официальном Telegram-канале.

Нардеп рассказал, что к нему обратились граждане, которые после того, как вовремя зарегистрировались в приложении "Резерв+", получили там сообщение, что нужно обратиться в ТЦК, для уточнения данных.

Первый военнообязанный не был на учете в ТЦК, но после того, как он пришел туда для уточнения данных, имея актуализацию через приложение, получил штраф 17 тысяч грн.

Второй где-то потерял военный билет, и когда пришел обновить данные, после того, как уже это сделал в "Резерв+", тоже получил штраф 17 тысяч грн. Из-за потери документа.

Третий случай схож со вторым, но там военнообязанный имел справку от полиции по похищению у него документов вместе с военным билетом. По словам нардепа, на этого гражданина также наложили штраф. Правда, сумма штрафа составила 5100 грн. "Возможно руководитель этого ТЦК, имеет какую-то иную инструкцию разъяснения ", — предположил Федиенко.

Нардеп добавил: "Все штрафы ТЦК наложены согласно действующему законодательству, здесь вопросов к руководителям этих ТЦК нет. Хотя мне честно говоря непонятно, в первом случае, уверен, что можно было обойтись и предупреждением".

Следует отметить, что, вероятно, существует разрыв между информацией, которую военнообязанные вносят в "Резерв+", и фактически попадающими в систему учета ТЦК. Поэтому человека могут дополнительно вызвать лично для уточнения данных.

Получение повесток лицами, обновившими свои данные, свидетельствует о несовершенстве системы и возможных технических проблемах. Эта ситуация создает правовую неопределенность для военнообязанных, добросовестно пытавшихся выполнить свои обязанности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по прогнозу юриста, уже в конце августа уклонисты начнут получать первые штрафы от ТЦК, повестки на ВЛК, прежде всего, поступят тем, кто обновил данные.